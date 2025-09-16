مؤتمر "Sohag Ai" الثاني يناقش تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم | صور

شهدت محافظة سوهاج، اليوم، انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني للذكاء الاصطناعي "Sohag Ai"، برعاية الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، وبحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين ومشاركة واسعة من الشباب.

وتنوعت جلسات المؤتمر بين المحاضرات التوعوية والجلسات التطبيقية، حيث تناول اللواء أركان حرب د.م حافظ محمود حسن، المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، موضوع “حروب الجيل الخامس في ظل وجود الذكاء الاصطناعي”.

محافظة سوهاج

وأكد على خطورة توظيف التكنولوجيا الحديثة في الصراعات المعاصرة وأهمية إدراك أبعادها في الحفاظ على الأمن القومي.

كما تحدث المهندس أحمد حافظ عن أحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما استعرض المهندس كريم العكري التطبيقات العملية للروبوتات الذكية ودورها في دعم مختلف القطاعات.

وفي جانب ريادة الأعمال، قدم المهندس محمود حسين محاضرة حول فرص العمل الحر في مجال الذكاء الاصطناعي، وأوضح كيف يمكن للشباب استثمار مهاراتهم الرقمية في سوق العمل المحلي والعالمي.

أما في قطاع التعليم، فقد أكد المهندس ياسر شعيب على أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم المدرسي، باعتبارها أداة رئيسية لتطوير المناهج وتوسيع مدارك الطلاب بما يتماشى مع متطلبات العصر.

ويأتي هذا المؤتمر استمرارًا للنجاح الذي حققه المؤتمر الأول، ليؤكد على دور محافظة سوهاج في وضع الصعيد على خريطة التحول الرقمي، ودعم الشباب في مجالات الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.