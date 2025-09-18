قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منها تى 2 وام جى 7 .. سيارات جديدة 2026 في السوق

سيارات جديدة 2026 في سوق السيارات
سيارات جديدة 2026 في سوق السيارات
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.


وجاءه تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: رينو تاليانت، وشانجان سى اس 55 بلس، وجيتور تى 2، وكاي ي اكس 3 برو، وام جى 7 .

رينو تاليانت موديل 2026

تستمد سيارة رينو تاليانت موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها قوة 100 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو تاليانت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع بسعر 799 ألف جنيه .

شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026

تنتج سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026 قوة 1875 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبهعا خزان وقود سعة 55 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر .

شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 180 ألف جنيه .

جيتور تى 2 موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة جيتور تى 2 موديل 2026 يصل إلي 70 لتر، وتنتج قوة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 184 حصان، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيتور تى 2 موديل 2026

تباع سيارة جيتور تى 2 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 865 ألف جنيه .

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 يصل إلي 51 لتر، وبها قوة 156 حصان، ومحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع بسعر 915 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع بسعر 948 ألف جنيه .

ام جى 7 موديل 2026

عزم دوران سيارة ام جى 7 موديل 2026 يصل إلي 261 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 65 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 185 حصان .

ام جى 7 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى 7 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 590 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 7 موديل 2026 تباع بسعر مليون 690 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 شانجان سى اس 55 بلس جيتور تى 2 رينو تاليانت

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

