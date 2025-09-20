نشرة المرأة والمنوعات | تجنّبوا هذه الأنواع من العلب البلاستيكية في حفظ الطعام.. أطعمة لا تضعها في الفريزر تصبح غير صالحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

عودة المدارس .. 7 خطوات سحرية لإعادة نوم الأطفال في مواعيد منتظمة

تجنّبوا هذه الأنواع من العلب البلاستيكية في حفظ الطعام.. مخاطرها صادمة على الصحة

تدهور صحة القلب والإصابة بالسكر.. 6 مخاطر للسهر

لو بتعانى من ارتفاع الكوليسترول.. 10 أطعمة ومشروبات تجنبها

8 حيل سريعة لخفض ضغط الدم المرتفع في دقائق

أطعمة لا تضعها في الفريزر .. تفقد قيمتها الغذائية وتصبح غير صالحة للأكل

تحذير علمي.. كوب الماء المكشوف بجوار السرير يحتوي على بكتيريا وبيض حشرات يهدد صحتك