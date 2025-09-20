لن تصدق .. لماذا تنصح جامعة هارفارد بارتداء الجوارب قبل النوم ب 20 دقيقة

تشير أبحاث جامعة هارفارد إلى أن ارتداء الجوارب قبل النوم يُحسّن جودة النوم، فتدفئة القدمين تُوسّع الأوعية الدموية، وتُعيد توزيع الحرارة، وتُخفّض درجة حرارة الجسم الأساسية، مما يُرسل إشارات إلى الدماغ بالراحة، تُشجّع هذه الطريقة البسيطة والخالية من الأدوية على توسّع الأوعية الدموية، مما يُساعد الأفراد على النوم بشكل أسرع والاستمتاع بدورات نوم أعمق، كما يُمكن الجمع بين هذه الطريقة واستراتيجيات نوم أخرى لتعزيز الراحة.

كما أن ارتداء جوارب نظيفة ومريحة تُساعدك على النوم أسرع والبقاء نائمًا لفترة أطول، كما إنها حيلة سهلة وبسيطة قبل النوم، يُمكن لأي شخص تجربتها ليلا

كما تُظهر أبحاث كلية الطب بجامعة هارفارد أن تدفئة الأطراف تُساعد على توسيع الأوعية الدموية، وإعادة توزيع الحرارة من القلب إلى الجلد، يُشير هذا الانخفاض في درجة حرارة الجسم إلى دماغك بأن وقت الراحة قد حان.

في الواقع، أكدت دراسة مدعومة من جامعة هارفارد عام ٢٠٢٠ ونُشرت في مجلة "التقارير العلمية" أن تدفئة الجلد بلطف قبل النوم تُقلل من الوقت اللازم للنوم وتُحسّن جودة النوم بشكل عام

لماذا خدعة النوم من جامعة هارفارد مع الجوارب يحسن جودة النوم ؟

يعتمد النوم الجيد على قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته، تؤكد أبحاث هارفارد أن منظم الحرارة الداخلي للجسم يخفض درجة حرارة الجسم الداخلية بشكل طبيعي في المساء استعدادًا للراحة، يُسرّع ارتداء الجوارب برفق عملية التبريد هذه عن طريق سحب الحرارة بعيدًا عن الجسم عبر القدمين

النتيجة هي إشارة نوم أقوى إلى الدماغ وانتقال أكثر سلاسة إلى النوم، بخلاف أدوية النوم، يتوافق هذا الروتين البسيط بشكل طبيعي مع إيقاع جسمك، ولا يسبب أي آثار جانبية، ويمكن تطبيقه فورًا، مما يعزز النوم المريح طويل الأمد والصحة العامة