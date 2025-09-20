قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف.. حماس تنشر صور وداعية للرهائن الإسرائيليين
قرار جديد في استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن
"الدردير" يكشف عن موقف إنساني لـ عمر جابر.. شاهد
رئيس الوزراء: "القنطرة غرب الصناعية" توفر 500 ألف فرصة عمل عند اكتمالها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لن تصدق .. لماذا تنصح جامعة هارفارد بارتداء الجوارب قبل النوم ب 20 دقيقة

النوم بارتداء جوارب
النوم بارتداء جوارب
نهى هجرس

تشير أبحاث جامعة هارفارد إلى أن ارتداء الجوارب قبل النوم يُحسّن جودة النوم، فتدفئة القدمين تُوسّع الأوعية الدموية، وتُعيد توزيع الحرارة، وتُخفّض درجة حرارة الجسم الأساسية، مما يُرسل إشارات إلى الدماغ بالراحة، تُشجّع هذه الطريقة البسيطة والخالية من الأدوية على توسّع الأوعية الدموية، مما يُساعد الأفراد على النوم بشكل أسرع والاستمتاع بدورات نوم أعمق، كما يُمكن الجمع بين هذه الطريقة واستراتيجيات نوم أخرى لتعزيز الراحة.

كما أن ارتداء جوارب نظيفة ومريحة تُساعدك على النوم أسرع والبقاء نائمًا لفترة أطول، كما إنها حيلة سهلة وبسيطة قبل النوم، يُمكن لأي شخص تجربتها ليلا

كما تُظهر أبحاث كلية الطب بجامعة هارفارد أن تدفئة الأطراف تُساعد على توسيع الأوعية الدموية، وإعادة توزيع الحرارة من القلب إلى الجلد، يُشير هذا الانخفاض في درجة حرارة الجسم إلى دماغك بأن وقت الراحة قد حان. 

في الواقع، أكدت دراسة مدعومة من جامعة هارفارد عام ٢٠٢٠ ونُشرت في مجلة "التقارير العلمية" أن تدفئة الجلد بلطف قبل النوم تُقلل من الوقت اللازم للنوم وتُحسّن جودة النوم بشكل عام

لماذا خدعة النوم من جامعة هارفارد مع الجوارب يحسن جودة النوم ؟

يعتمد النوم الجيد على قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته، تؤكد أبحاث هارفارد أن منظم الحرارة الداخلي للجسم يخفض درجة حرارة الجسم الداخلية بشكل طبيعي في المساء استعدادًا للراحة، يُسرّع ارتداء الجوارب برفق عملية التبريد هذه عن طريق سحب الحرارة بعيدًا عن الجسم عبر القدمين

النتيجة هي إشارة نوم أقوى إلى الدماغ وانتقال أكثر سلاسة إلى النوم، بخلاف أدوية النوم، يتوافق هذا الروتين البسيط بشكل طبيعي مع إيقاع جسمك، ولا يسبب أي آثار جانبية، ويمكن تطبيقه فورًا، مما يعزز النوم المريح طويل الأمد والصحة العامة

النوم النوم بارتداء جوارب طرق لتعزيز النوم فوائد النوم بالجوارب

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

