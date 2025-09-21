محافظ الغربية يشهد تدشين المبادرة الوطنية “صحح مفاهيمك”

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية “صحح مفاهيمك” من ديوان عام المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تزامناً مع إطلاقها من العاصمة الإدارية الجديدة بجميع محافظات الجمهورية. جاء ذلك بحضور الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، واللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذة حسناء إبراهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي حملة “بشبابها”، إلى جانب عدد من الأئمة والعلماء ورجال الدين.

دعم محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة تعكس رؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري كركيزة أساسية في إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن “صحح مفاهيمك” تمثل مشروعاً وطنياً لبناء وعي مستنير، وتحصين الشباب ضد الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ ثقافة الاعتدال والتسامح بما يعزز قيم الانتماء الوطني ويصون الهوية المصرية.

ووجّه اللواء أشرف الجندي بتنفيذ خطة عمل متكاملة لضمان تفعيل المبادرة على أرض الواقع داخل المدارس ومراكز الشباب ودور العبادة، مع عقد ندوات توعوية موسعة تستهدف معالجة قضايا حياتية وسلوكيات مجتمعية خاطئة تمس حياة الناس اليومية.

تحرك عاجل

وتتناول المبادرة عدداً من القضايا المهمة منها: رشق القطارات بالحجارة، والغش، والتنمر، والتشدد والتطرف الديني، وأهمية التعاون بين أفراد المجتمع وتجنب الشجار، ومكافحة الرشوة، وتعزيز روح التعاون الأسري اقتداءً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وإعادة بناء الأمان الأسري والدفء العائلي بعيداً عن الانشغال المفرط بالأجهزة الإلكترونية.

دعم المبادرة التوعوية

كما تشمل المبادرة التوعية بخطورة الغيبة والنميمة، وأهمية تشجيع الأطفال بأسلوب تربوي سليم، والحث على النظافة، والعمل ونبذ الكسل، وتأكيد حرمة الغش سواء في الامتحانات أو في المكاييل والموازين، إضافة إلى التوعية بمخاطر التدخين والإدمان، وأهمية احترام إشارات المرور وقواعده حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وثمّن محافظ الغربية الدور الرائد لوزارتي الأوقاف والشباب والرياضة في إطلاق مبادرات فكرية رصينة تعالج قضايا المجتمع بخطاب ديني رشيد قائم على الحكمة والرحمة، مؤكداً أن المحافظة ستقدم كل الدعم الممكن لمتابعة تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها الوطنية التي تركز على حماية الشباب، وتعزيز القيم الإيجابية، وصون الهوية المصرية من أي محاولات اختراق فكري أو سلوكي.

من جانبه أوضح الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية أن المبادرة تستمر على مدار عام كامل وتشمل أكثر من 40 قضية أساسية، يتم تناولها بخطة توعوية متكاملة تعتمد على لغة علمية هادئة ووسائل إعلامية وبصرية حديثة قادرة على مخاطبة مختلف شرائح المجتمع، بما يسهم في إعادة الثقة في القيم الأصيلة وغرس الأمل في النفوس.

كما أكد اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن المبادرة تمثل جسراً للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع، موضحاً أن الشباب سيكونون في مقدمة المستفيدين من فعالياتها من خلال دمجها في البرامج الثقافية والرياضية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، بما يضمن وصول رسالتها التوعوية إلى أوسع شريحة من النشء والطلاب.