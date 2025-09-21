قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
كارثة غذائية تنجو منها أسرة كاملة.. تسمم 5 أطفال في طهطا بسوهاج
إشادة برلمانية بمؤتمر حل الدولتين.. نواب: محطة فارقة لإقرار السلام العادل.. وتجسيد لالتزام مصر الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
التخطيط: توفير أكثر من 16 مليار دولار تمويل للقطاع الخاص وطرح السردية الاقتصادية للحوار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يشهد تدشين المبادرة الوطنية “صحح مفاهيمك”

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

 شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية “صحح مفاهيمك” من ديوان عام المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تزامناً مع إطلاقها من العاصمة الإدارية الجديدة بجميع محافظات الجمهورية. جاء ذلك بحضور الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، واللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذة حسناء إبراهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي حملة “بشبابها”، إلى جانب عدد من الأئمة والعلماء ورجال الدين.

دعم محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة تعكس رؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري كركيزة أساسية في إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن “صحح مفاهيمك” تمثل مشروعاً وطنياً لبناء وعي مستنير، وتحصين الشباب ضد الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ ثقافة الاعتدال والتسامح بما يعزز قيم الانتماء الوطني ويصون الهوية المصرية.

ووجّه اللواء أشرف الجندي بتنفيذ خطة عمل متكاملة لضمان تفعيل المبادرة على أرض الواقع داخل المدارس ومراكز الشباب ودور العبادة، مع عقد ندوات توعوية موسعة تستهدف معالجة قضايا حياتية وسلوكيات مجتمعية خاطئة تمس حياة الناس اليومية.

تحرك عاجل

 وتتناول المبادرة عدداً من القضايا المهمة منها: رشق القطارات بالحجارة، والغش، والتنمر، والتشدد والتطرف الديني، وأهمية التعاون بين أفراد المجتمع وتجنب الشجار، ومكافحة الرشوة، وتعزيز روح التعاون الأسري اقتداءً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وإعادة بناء الأمان الأسري والدفء العائلي بعيداً عن الانشغال المفرط بالأجهزة الإلكترونية. 

دعم المبادرة التوعوية

كما تشمل المبادرة التوعية بخطورة الغيبة والنميمة، وأهمية تشجيع الأطفال بأسلوب تربوي سليم، والحث على النظافة، والعمل ونبذ الكسل، وتأكيد حرمة الغش سواء في الامتحانات أو في المكاييل والموازين، إضافة إلى التوعية بمخاطر التدخين والإدمان، وأهمية احترام إشارات المرور وقواعده حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وثمّن محافظ الغربية الدور الرائد لوزارتي الأوقاف والشباب والرياضة في إطلاق مبادرات فكرية رصينة تعالج قضايا المجتمع بخطاب ديني رشيد قائم على الحكمة والرحمة، مؤكداً أن المحافظة ستقدم كل الدعم الممكن لمتابعة تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها الوطنية التي تركز على حماية الشباب، وتعزيز القيم الإيجابية، وصون الهوية المصرية من أي محاولات اختراق فكري أو سلوكي.

من جانبه أوضح الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية أن المبادرة تستمر على مدار عام كامل وتشمل أكثر من 40 قضية أساسية، يتم تناولها بخطة توعوية متكاملة تعتمد على لغة علمية هادئة ووسائل إعلامية وبصرية حديثة قادرة على مخاطبة مختلف شرائح المجتمع، بما يسهم في إعادة الثقة في القيم الأصيلة وغرس الأمل في النفوس.

كما أكد اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن المبادرة تمثل جسراً للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع، موضحاً أن الشباب سيكونون في مقدمة المستفيدين من فعالياتها من خلال دمجها في البرامج الثقافية والرياضية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، بما يضمن وصول رسالتها التوعوية إلى أوسع شريحة من النشء والطلاب.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات توعية التطوير الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

الفنان عيد أبو الحمد

عيد أبو الحمد يكشف لأول مرة عن شخصيته في مسلسل «بنج كلي».. فيديو

الناقد السينمائي سامي حلمي

ماستر كلاس بعنوان صناع الفيلم القصير في الإسكندرية بين التحديات والفرص

محمد منير - إلهام شاهين

كلنا بنحبك يا كينج.. إلهام شاهين تستجم مع محمد منير

بالصور

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فركش تصوير نور مكسور.. آخر حكايات "ما تراه ليس كما يبدو" والعمل يتصدر تريند X

فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور

محافظ الشرقية يشهد احتفالية تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك " لمواجهة الفكر المتطرف

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد