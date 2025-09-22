نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية .. أحمد موسى عن رد مشروع الإجراءات الجنائية: الرئيس يريد سيادة القانون ..متحدث الرئاسة الفلسطينية: القدس ليست للبيع

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

فتح: القدس لن تكون جزءا من إسرائيل الكبرى



قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن التحركات الميدانية الإسرائيلية وتصريحات مسؤوليها الرافضة لحل الدولتين تكشف أن تل أبيب ماضية في سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري.

الرئيس الفلسطيني يرحب بإعلان رئيس الوزراء البريطاني الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة



رحب محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني بإعلان رئيس الوزراء البريطاني الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

حماس: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة لتثبيت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة



أكدت حركة حماس أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة لتثبيت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.





أحمد موسى عن رد مشروع الإجراءات الجنائية: الرئيس يريد سيادة القانون



شدد الإعلامي أحمد موسى على أن ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يريد سيادة القانون وحرية الرأي والتعبير والحوكمة، وهناك مواد تتعلق بـ108 مليون مواطن، وهو حرمة الحياة الخاصة، وحتى لا تتعرض للانتهاك.

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: الاعترافات بالدولة الفلسطينية ستتزايد خلال الفترة المقبلة



رحب السفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية، واصفًا الخطوة بأنها إنجاز تاريخي يمهّد لحصول فلسطين على موقعها الطبيعي كعضو كامل بالأمم المتحدة.

متحدث الرئاسة الفلسطينية: لن تقوم دولة فلسطينية دون القدس



أكد نبيل أبو ردينة أمتحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الأمن والسلام في المنطقة ينطلقان من فلسطين والقدس، محذرًا من أن تجاهل القضية الفلسطينية سيقود الشرق الأوسط إلى دوامة جديدة من الحروب وعدم الاستقرار.

أحمد موسى: جماعة الإخوان لم تهاجم إسرائيل يومًا وهدفها تفكيك المؤسسات الوطنية والجيوش



قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجماعات الإرهابية الجهادية ترفع شعار الدفاع عن فلسطين ولكنها على أرض الواقع لم تنفذ عملية واحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

القدس ليست للبيع.. متحدث الرئاسة الفلسطينية: العالم سئم سياسة إسرائيل وأمريكا



أكد نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن العالم بدأ يُدرك أن السياسة الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة لم تحقق لا أمنًا ولا سلامًا، بل أسهمت في إشعال حروب غير ضرورية في المنطقة.





المستشار محمود فوزي: الرئيس مارس حقه الدستوري بإعادة مشروع القانون إلى البرلمان ليس لانتقاص من جهوده



أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية للتواصل السياسي، أن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية يعكس أن كل مؤسسة في الدولة تمارس دورها باستقلال، مشيرا إلى أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية حمل معاني إيجابية وأشاد بجهود مجلس النواب.

وفاء عامر تكشف عن الجانب الإنساني في علاقتها بـ إبراهيم شيكا: فقدانه كان صدمة



في حوار صريح ومليء بالمشاعر، كشفت الفنانة وفاء عامر، خلال لقائها ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي أحمد سالم، عن جانب إنساني لم يعرف عن اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، مؤكدة أن علاقتها به بدأت منذ أكتوبر الماضي وأنها تابعت كل تفاصيل حياته حتى اللحظة الأخيرة.

وفاء عامر تعلن اتخاذها إجراءات قانونية ضد ثلاثة أشخاص اتهموها بالإساءة والكذب



أعلنت الفنانة وفاء عامر اتخاذها إجراءات قانونية ضد ثلاثة أشخاص اتهموها بالإساءة والكذب على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة ثقتها في القضاء المصري والداخلية المصرية.



