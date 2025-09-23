قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: مصر ستستمر في دعم رواندا لتحقيق تطلعاتها التنموية
الصندوق السيادي النرويجي.. كيف تتحرك أضخم ثروة عالمية ضد إسرائيل؟
أسعار الجنيه الذهب تتراوح بين 40,200 و40,400 جنيه
مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
بالصور

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة... خاصة للطلاب

أسماء عبد الحفيظ

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة، في عالم يتطلب الانتباه المستمر وسرعة البديهة، يصبح التركيز والذاكرة من أهم القدرات الذهنية التي يعتمد عليها الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، ومع ضغوط الامتحانات وتكدّس المهام الدراسية، يبحث الكثيرون عن وسائل طبيعية لتحسين الأداء الذهني، وعلى رأسها التغذية.

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة 

الغذاء لا يؤثر فقط في صحة الجسد، بل يلعب دورًا مباشرًا في دعم الدماغ ووظائفه المختلفة.

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة 

نسط الضوء على أبرز الأطعمة التي تساعد على تحسين التركيز، دعم الذاكرة، وتعزيز الأداء العقلي، خاصة للطلاب في فترات الامتحانات والمذاكرة المكثفة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

كيف يؤثر الطعام على الدماغ؟

الدماغ، رغم أنه لا يشكّل إلا 2٪ من وزن الجسم، يستهلك حوالي 20٪ من الطاقة التي نحصل عليها من الطعام. هذه الطاقة تُستخدم في إرسال الإشارات العصبية، تكوين الذاكرة، وتنظيم الحالة النفسية.
لذلك، فإن نوعية الطعام التي نتناولها تؤثر بشكل مباشر على:

  • مدى الانتباه والتركيز
  • سرعة الحفظ والاستيعاب
  • المزاج والتحفيز
  • مقاومة التعب العقلي
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة 

1. الأسماك الدهنية

تُعد الأسماك مثل السلمون، الماكريل، والسردين من أفضل الأطعمة الداعمة للدماغ.
تحتوي على كميات غنية من أحماض أوميغا-3 الدهنية، وهي ضرورية لبناء خلايا الدماغ ودعم الذاكرة والتواصل العصبي.

تشير الأبحاث إلى أن تناول أوميغا-3 بانتظام يحسن من الذاكرة قصيرة المدى ويقلل من تراجع القدرات المعرفية مع التقدم في العمر.

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة 

2. التوت الأزرق

التوت بأنواعه، وخاصة التوت الأزرق، غني بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين، التي تحمي الدماغ من الأضرار التأكسدية وتقلل من الالتهابات المرتبطة بتراجع القدرات العقلية.

تناول التوت بانتظام قد يساعد في تحسين التواصل بين الخلايا العصبية، ما ينعكس على تحسين سرعة المعالجة الذهنية.

3. البيض

البيض مصدر ممتاز لمادة الكولين، وهي عنصر مهم في تكوين الناقل العصبي "أستيل كولين" المسؤول عن التعلم والذاكرة.
كما يحتوي على فيتامينات B6 وB12 وحمض الفوليك، وهي فيتامينات تلعب دورًا مهمًا في تنظيم المزاج ووظائف الدماغ.

تناول بيضتين في وجبة الإفطار قد يكون دفعة قوية للتركيز خلال اليوم الدراسي.

4. الشوفان والحبوب الكاملة

الشوفان، الأرز البني، والخبز المصنوع من القمح الكامل، كلها مصادر ممتازة للكربوهيدرات المعقدة التي توفر طاقة مستدامة للدماغ دون ارتفاع مفاجئ في السكر.

تناول الحبوب الكاملة في الفطور أو الغداء يساعد على الحفاظ على تركيز ثابت وتجنب نوبات التعب الذهني المفاجئ.

5. المكسرات وخاصة الجوز

المكسرات، وخاصة الجوز، تحتوي على مزيج رائع من الدهون الصحية، مضادات الأكسدة، وفيتامين E، الذي يساهم في الحفاظ على صحة الدماغ وحمايته من التدهور العقلي.

الجوز على وجه التحديد يشبه في شكله الدماغ، وهو رمز غذائي حقيقي لصحة العقل.

6. الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة تحتوي على الكافيين ومركبات الفلافونويد، وهي مكونات تساعد على تنشيط الدماغ وتحسين المزاج والوظائف الذهنية.

تناول قطعة صغيرة حوالي 20 غرامًا من الشوكولاتة الداكنة يوميًا يمكن أن يحفّز التركيز ويقلل من التوتر.

7. الخضروات الورقية

السبانخ، الجرجير، والبروكلي من الخضروات الغنية بفيتامين K، اللوتين، والفولات، وهي مكونات مهمة لصحة الدماغ.

تناول الخضروات الورقية يساعد على حماية الخلايا العصبية وتقوية الذاكرة، خاصة لدى الطلاب في فترات الضغط الدراسي.

8. الماء

رغم بساطته، فإن الماء ضروري للغاية لوظائف الدماغ. الجفاف الخفيف قد يؤدي إلى ضعف التركيز، صداع، وتباطؤ في التفكير.

الطلاب بحاجة إلى شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم، خصوصًا أثناء الدراسة أو الامتحانات، لضمان بقاء الدماغ في حالة أداء مثالية.

9. القهوة والشاي الأخضر

الكافيين الموجود في القهوة والشاي الأخضر يعزز الانتباه ويزيد من التركيز. كما يحتوي الشاي الأخضر على الحمض الأميني L-theanine، الذي يحسّن التركيز دون زيادة القلق.

مع ذلك، يُفضل عدم الإفراط في الكافيين، والالتزام بكوب أو اثنين يوميًا فقط.

10. الأفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تعزز من تدفق الدم إلى الدماغ، مما يحسن من الأداء العقلي والوظائف المعرفية.

كما أنه يحتوي على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الإجهاد الذهني.

نصائح إضافية للطلاب لتحسين التركيز

  • تجنب الوجبات السريعة والمقليات الثقيلة قبل الدراسة.
  • وزّع وجباتك خلال اليوم ولا تترك وقتًا طويلاً بدون طعام.
  • لا تهمل وجبة الفطور، فهي مفتاح التركيز في الصباح.
  • احرص على النوم الجيد ليلًا، فهو شريك مهم للذاكرة.
  • مارس القليل من الرياضة لتحفيز نشاط الدماغ.
