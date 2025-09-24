رئيس مدينة بورفؤاد : 5 ميني باصات لنقل الطلاب والمواطنين خلال أوقات الذروة

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، عن توفير عدد 5 ميني باصات لنقل الطلاب وقاطني مساكن حي الفيروز خلال اوقات الذروة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، بالإضافة إلى متابعة انتظام خطوط السير بمحيط مساكن الجزيرة والفيروز ومشروع الـ 9000 موجهاً خطوط السير المختلفة بالمرور بنطاق مساكن الجزيرة وذلك لتعزيز منظومة العمل بمشروع النقل الجماعي للركاب، وتذليل المعوقات لضمان استمرارية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي المدينة،

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب الأهالي، وطبقًا للتقارير اليومية، والزيارات الميدانية المختلفة على مدار اليوم، وفي إطار سعي أجهزة المدينة لتحسين منظومة النقل وتقديم أفضل الخدمات للأهالي، مؤكداً علي استمرار الدفع بعدد من الميني باصات النقل الداخلي بشكل يومي للتيسير على المواطنين التنقل والتخفيف عن كاهل المواطنين خلال أوقات الذروة.

إسلام بهنساوي: متابعة سير عملية نقل الطلاب من مساكن حي الفيروز إلى مدارس المدينة.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد على أن العمل جار حالياً لإيجاد حلول دائمة لتحسين مستوى الخدمة، بما يحقق صالح المجتمع، وأهداف الدولة من خلال تيسير منظومة نقل جماعي متطورة، تليق بما تشهده المدينة من تنمية على يد القيادة السياسية ، مؤكدا على أن أجهزة المدينة التنفيذية لم تدخر جهداً في توفير راحة المواطن، من خلال السعي الجاد لحل المشكلات، بما يحقق صالح أطراف المجتمع، في كافة المجالات، ومن بينها تيسير سبل وسائل الانتقال.

ويأتي زيادة أعداد سيارات "خط الفيروز" ضمن خطة موسعة لإعمار وتنمية مساكن الفيروز ومشروع الـ 9000 بالشكل الأمثل، و تقديم كافة أوجه الدعم لإقامة مجتمع عمراني متكامل.