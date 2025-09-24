قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل
وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين من أرضهم خط أحمر بالنسبة لمصر
وصول المتهم بالتعدي على تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور لحضور جلسة الاستئناف
سيراميكا كليوباترا يستضيف مودرن سبورت في الدوري الممتاز
الكشف عن نسخة جديدة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون
محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد : 5 ميني باصات لنقل الطلاب والمواطنين خلال أوقات الذروة

إسلام بهنساوي: متابعة سير عملية نقل الطلاب من مساكن حي الفيروز إلى مدارس المدينة.
إسلام بهنساوي: متابعة سير عملية نقل الطلاب من مساكن حي الفيروز إلى مدارس المدينة.
محمد الغزاوى

 أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، عن توفير عدد 5 ميني باصات لنقل الطلاب وقاطني مساكن حي الفيروز خلال اوقات الذروة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، بالإضافة إلى متابعة انتظام خطوط السير بمحيط مساكن الجزيرة والفيروز ومشروع الـ 9000 موجهاً خطوط السير المختلفة بالمرور بنطاق مساكن الجزيرة وذلك لتعزيز منظومة العمل بمشروع النقل الجماعي للركاب، وتذليل المعوقات لضمان استمرارية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي المدينة،

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب الأهالي، وطبقًا للتقارير اليومية، والزيارات الميدانية المختلفة على مدار اليوم، وفي إطار سعي أجهزة المدينة لتحسين منظومة النقل وتقديم أفضل الخدمات للأهالي، مؤكداً علي استمرار الدفع بعدد من الميني باصات النقل الداخلي بشكل يومي للتيسير على المواطنين التنقل والتخفيف عن كاهل المواطنين خلال أوقات الذروة.

إسلام بهنساوي: متابعة سير عملية نقل الطلاب من مساكن حي الفيروز إلى مدارس المدينة.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد على أن العمل جار حالياً لإيجاد حلول دائمة لتحسين مستوى الخدمة، بما يحقق صالح المجتمع، وأهداف الدولة من خلال  تيسير منظومة نقل جماعي متطورة، تليق بما تشهده المدينة من تنمية على يد القيادة السياسية ، مؤكدا على أن أجهزة المدينة التنفيذية لم تدخر جهداً في توفير راحة المواطن، من خلال السعي الجاد لحل المشكلات، بما يحقق صالح أطراف المجتمع، في كافة المجالات، ومن بينها تيسير سبل وسائل الانتقال.

ويأتي زيادة أعداد سيارات "خط الفيروز" ضمن خطة موسعة لإعمار وتنمية مساكن الفيروز ومشروع الـ 9000 بالشكل الأمثل، و تقديم كافة أوجه الدعم لإقامة مجتمع عمراني متكامل.

بورسعيد بورفؤاد اوقات الذروة الفيروز

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

