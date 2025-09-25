قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الفلسطيني: نرفض إسرائيل الكبرى والاحتلال يسعى لابتلاع الضفة والقدس
قنا.. ورشة عمل تستعرض خطط التنمية بالصعيد ودعم التنافسية وتحسين الخدمات
أزمة في الزمالك قبل مباراة القمة.. مهيب عبد الهادي يكشف التفاصيل
اقتحامات واعتداءات مستمرة.. الاحتلال يستهدف المنظمات الصحية في غزة ويفاقم الكارثة الإنسانية
مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة
محمد العدل يهاجم تصريحات مدحت شلبي دون أن يذكر اسمه
مهرجان العرائس يكشف عن جدول الندوات والعروض لدورة جمال الموجي
بالتزامن مع كلمة الحوثي.. عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة صنعاء
صورة التأشيرة.. جمال جبر يرد بقوة على تصريحات مدحت شلبي بشأن الخطيب
أخبار التكنولوجيا | آبل توضح حقيقة “الخدوش” على هواتف iPhone 17 Pro.. جوجل تطلق مساعد ألعاب ذكي على أندرويد
الرئيس السيسي يرحب بمبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة ويؤكد: "مصر تدعم جهود إعادة الإعمار دون تهجير"
أربع ولا خميس؟.. موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو.. وزير الكهرباء: برنامج تنفيذ مشروع الضبعة النووية يسير وفق الجدول الزمني.. وشعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

وزير الكهرباء: برنامج تنفيذ مشروع الضبعة النووية يسير وفق الجدول الزمني
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأعمال الإنشائية في محطة الضبعة النووية تسير بوتيرة ممتازة، حيث تم الانتهاء من 32% من إجمالي الأعمال الإنشائية حتى الآن.


استشهاد فلسطيني في قصف بمسيرة إسرائيلية شرق مقبرة البريج بـ غزة
ارتقى شهيد، مساء اليوم، جراء قصف شنته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين شرق مقبرة البريج وسط قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.


خبير طاقة يحذر: السخان الكهربائي يرفع فاتورة الشتاء ويهدد سلامة الأجهزة
حذّر خبير الطاقة الدكتور أحمد الشناوي من الارتفاع الملحوظ في استهلاك الكهرباء خلال فصل الشتاء، نتيجة الاستخدام غير الرشيد للأجهزة الكهربائية، وعلى رأسها السخان الكهربائي، الذي يعد من أبرز أسباب زيادة الفاتورة.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس.


بكام عيار 21؟.. أسعار الذهب اليوم الخميس
الذهب..استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس.


قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الخضروات النهاردة
شهدت أسواق الجملة في سوق العبور اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضروات والفاكهة، حيث جاءت المؤشرات العامة لتعكس توازنًا بين المعروض والطلب مع فروق بسيطة بين الأصناف تبعًا للجودة وحجم التوريد.


جرعة واحدة تهدد حياتك.. احذر استخدام هذا الدواء بدون استشارة طبيب
يُعتبر الباراسيتامول من أشهر الأدوية المسكنة التي يلجأ إليها الكثيرون للتخفيف من الألم والحمى، ويظن الكثيرون أنه آمن تمامًا بسبب سهولة الحصول عليه واستخدامه دون وصفة طبية.


من عمر سنة .. أعراض لو ظهرت اعرف إن طفلك "متوحد"
في ظل تزايد الوعي باضطرابات النمو العصبي، لا يزال كثير من الأهالي يواجهون صعوبة في التعرف على العلامات المبكرة للتوحد عند الأطفال.


متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ
شهدت أسواق الذهب العالمية تقلبات حادة خلال الأيام الماضية، وسط موجة من الارتفاعات القياسية أعقبتها تراجعات مفاجئة، الأمر الذي أثار اهتمام المستثمرين والمحللين على حد سواء.


وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لسيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان ومؤسساته الوطنية
شارك وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، فى الاجتماع الوزاري لرباعية السودان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة فى نيويورك، وذلك خلال نبأ عاجل عرضته فضائية “إكسترا نيوز”.

صورة جماعية لوفد العاملين بالبترول وعمال السويس للزيت

نقيب البترول يزور السويس للزيت.. ويؤكد: الشركة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني

اجتماع الوزراء

وزير الاستثمار يناقش القرارات الوزارية الخاصة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب

فرص العمل المتاحة

300 فرصة عمل لمندوبي وسائقي مبيعات بالجيزة

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

