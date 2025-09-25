أخبار التوك شو.. وزير الكهرباء: برنامج تنفيذ مشروع الضبعة النووية يسير وفق الجدول الزمني.. وشعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

وزير الكهرباء: برنامج تنفيذ مشروع الضبعة النووية يسير وفق الجدول الزمني

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأعمال الإنشائية في محطة الضبعة النووية تسير بوتيرة ممتازة، حيث تم الانتهاء من 32% من إجمالي الأعمال الإنشائية حتى الآن.



استشهاد فلسطيني في قصف بمسيرة إسرائيلية شرق مقبرة البريج بـ غزة

ارتقى شهيد، مساء اليوم، جراء قصف شنته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين شرق مقبرة البريج وسط قطاع غزة،ارتقى شهيد، مساء اليوم، جراء قصف شنته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين شرق مقبرة البريج وسط قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.



خبير طاقة يحذر: السخان الكهربائي يرفع فاتورة الشتاء ويهدد سلامة الأجهزة

حذّر خبير الطاقة الدكتور أحمد الشناوي من الارتفاع الملحوظ في استهلاك الكهرباء خلال فصل الشتاء، نتيجة الاستخدام غير الرشيد للأجهزة الكهربائية، وعلى رأسها السخان الكهربائي، الذي يعد من أبرز أسباب زيادة الفاتورة.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس.



بكام عيار 21؟.. أسعار الذهب اليوم الخميس

الذهب..استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس.



قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الخضروات النهاردة

شهدت أسواق الجملة في سوق العبور اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضروات والفاكهة، حيث جاءت المؤشرات العامة لتعكس توازنًا بين المعروض والطلب مع فروق بسيطة بين الأصناف تبعًا للجودة وحجم التوريد.



جرعة واحدة تهدد حياتك.. احذر استخدام هذا الدواء بدون استشارة طبيب

يُعتبر الباراسيتامول من أشهر الأدوية المسكنة التي يلجأ إليها الكثيرون للتخفيف من الألم والحمى، ويظن الكثيرون أنه آمن تمامًا بسبب سهولة الحصول عليه واستخدامه دون وصفة طبية.



من عمر سنة .. أعراض لو ظهرت اعرف إن طفلك "متوحد"

في ظل تزايد الوعي باضطرابات النمو العصبي، لا يزال كثير من الأهالي يواجهون صعوبة في التعرف على العلامات المبكرة للتوحد عند الأطفال.



متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

شهدت أسواق الذهب العالمية تقلبات حادة خلال الأيام الماضية، وسط موجة من الارتفاعات القياسية أعقبتها تراجعات مفاجئة، الأمر الذي أثار اهتمام المستثمرين والمحللين على حد سواء.



وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لسيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان ومؤسساته الوطنية

شارك وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، فى الاجتماع الوزاري لرباعية السودان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة فى نيويورك، وذلك خلال نبأ عاجل عرضته فضائية “إكسترا نيوز”.