تحول إلى كوم تراب.. 15 سيارة إسعاف لنقل ضحايا مصنع المحلة

تسبب انفجار غلايات مفاجىء بمصنع البشبيشي بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل في سقوط ما يقرب من 7 قتلي وإصابة قرابة 36 مصاب نتيجة انهيار اجزاء من المصنع بشكل مفاجئ وتم الدفع ب12 سيارات مطافىء وفناطيس المياه سعيا في إخماد نيرانه ونقلوا الضحايا إلي اقسام العلاجية بزفتي وسمنود وطنطا .

وأفاد مسئول طبي الدفع بـ15 سيارة إسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلي طوارئ مستشفيات سمنود والمحلة وطنطا .

تفاصيل الحادث



تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول انفجار غلايات مصنع البشبيشي بشكل مفاجىء فجر اليوم بنطاق منطقة اليماني بدائرة القسم .



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع في بادىء الواقعة بـ8 سيارات مطافىء لإخماد نيرانه .

رواية شهود عيان



وأفاد شهود عيان بأن سبب اندلاع الحريق جاء نتيجة ارتفاع ضغط الغلايات والتسبب في ماس كهربائي الأمر الذي تسبب في سقوط طوابق المصنع.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.