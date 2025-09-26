رئيس اتحاد النقابات الفنية ينفي استقالة أشرف زكي

كشف المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية الثلاث، أنه لم يصل إليه أي استقالة رسمية من الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مشيرًا إلى أن الموافقة المبدئية لمجلس النقابة شرط أساسي قبل إرسال أي استقالة لاتحاد النقابات الفنية.

وقال عمر عبدالعزيز خلال ظهوره مع الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على إنستجرام: “أنا حزين جدًا لفكرة رحيل أشرف زكي عن نقابة المهن التمثيلية، فهو أحد النقباء الذين قدموا الكثير للنقابة، وحتى الآن، لم يتم إرسال أي استقالة إليا”.

وأضاف:"ويجب أولًا أن يوافق مجلس النقابة عليها قبل أن تصل إلى اتحاد النقابات الفنية، وهذا لم يحدث بعد. مجلس التمثيليين رفض الاستقالة بشكل كامل، وهذا من حقه، وأتمنى أن يعيد النظر في قراره".

