أخبار التوك شو| أحمد موسى: هنحارب أول ما يكون فيه اعتداء علينا.. وزير الخارجية: مصر أول من أرسى دعائم السلام في الشرق الأوسط

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:
وزير العمل يكشف سبب حوادث السقالات
قال محمد جبران، وزير العمل، إن حوادث السقالات في مواقع العمل ما زالت تتكرر رغم تنظيم الوزارة العديد من الندوات التوعوية، موضحًا أن السبب الرئيسي يرجع إلى إهمال بعض الشركات في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى تكاد تنعدم فيها هذه الحوادث بسبب التزامها الصارم بإجراءات السلامة، بينما تظل الشركات الصغيرة والمقاولون الأقل التزامًا هم الأكثر تسببًا في وقوع الكوارث.

هل يؤثر رفع سعر المحروقات على أسعار السلع التموينية؟.. وزير التموين يوضح
أجاب الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كانت الحكومة ستبدأ في تطبيق منظومة الدعم على "محافظات بعينها" خلال الفترة القادمة، قائلًا: “بدأنا بالفعل في عملية تنقية البيانات، كما بدأنا في إصدار بطاقة (الكارت الموحد)، وهي خطوة في منتهى الأهمية لأنها تمنح المواطن عددًا من المميزات. هي بطاقة صرف عادية تم إصدارها في بورسعيد، وكانت في البداية بطاقة (فيزا)، وستصبح في المستقبل بطاقة (ميزة)، يستطيع المواطن من خلالها صرف المرتبات، والحصول على التأمين الصحي، والتموين، واستخدامها في المشتريات”.

فاكر لما جتلي الجلطة.. عمرو أديب يحبس دموعه على الهواء لسبب مؤلم
علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة وفاة عريس أسوان فجأة أثناء زفافه على عروسه أمام أنظار المدعوين، قائلًا إن الموت يأتي «بغتة».

وزير التموين: مبادرة خفض أسعار السلع مستمرة.. ونعقد اجتماعات مكثفة
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مبادرة خفض أسعار السلع التي أُطلقت في الخامس من أغسطس الماضي، لا تزال مستمرة، مؤكدًا أنها لم تكن لمدة شهر واحد فقط.

بسبب شكوى المصريين بالخارج من أزمة أراضي الإسكان.. أحمد موسى يناشد الحكومة بالتدخل
أشاد الإعلامي أحمد موسى بتحويلات المصريين من الخارج، حيث بلغت نحو 36 مليار دولار، ومنها طرح أراضي للمصريين بالخارج.

وزير الخارجية: مصر أول من أرسى دعائم السلام في الشرق الأوسط
أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة على أن مصر أول من أرسى دعائم السلام في الشرق الأوسط.
محدش يقدر .. أحمد موسى: هنحارب أول ما يكون في اعتداء علينا
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر هي الدولة الوحيدة المستهدفة مما حدث يوم 7 أكتوبر، مردفًا: «اللي حصل دا كله هدفه مصر، وليس 21 دولة عربية أخرى، اللي حصل دا عاوزك تحارب، وهو دا الموضوع من الآخر».

أولى كلية.. تامر أمين يوجه رسالة صادمة إلى مدحت شلبي بسبب الخطيب
علق الإعلامي تامر أمين على ما حدث من جانب الكابتن مدحت شلبي تجاه رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب؛ قائلا: «اللي عمله مدحت شلبي ما يعملوش إعلامي مبتدئ مش هقول حتى إعلامي لا لسه في سنة أولى كلية إعلام، فمستحيل إنها تيجي من إعلامي خبرة سنين طويلة أمام الشاشات وأمام الإعلام».

أحمد موسى: نتنياهو كلم الكراسي في الأمم المتحدة.. واعترف بارتكاب إبادة غزة زي النازي
علق الإعلامي أحمد موسى على مشهد انسحاب الوفود المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترك المقاعد شاغرة، أثناء كلمة رئيس حكومة الاحتلال بينامين نتنياهو، مردفًا: «المشهد أثناء كلمته دلالة على أنه مبنوذ، دا كان بيتكلم مع الكراسي».

أحمد موسى: الرئيس السيسي لديه قراءة مستقبلية لأحداث المنطقة
علق الإعلامي أحمد موسى على زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية المصرية.

