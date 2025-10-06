الرئيس السيسي: القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة.. أحمد موسى: هناك ميليشيات تابعة لنتنياهو فى فلسطين.. ترامب: اتفاق غزة صفقة عظيمة لإسرائيل

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

الرئيس السيسي: القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة المصرية، والشعب المصري مقدر ما تقوم به القوات المسلحة من أجل الحفاظ على الدولة المصرية.

اتعرض عليه الهروب من البحر وقال لا.. نضال الأحمدية تكشف تطورات قضية الفنان فضل شاكر



كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية تطورات جديدة في كواليس تسليم النجم فضل شاكر نفسه للسلطات اللبنانية قائلة : “أنا مؤمنة ببراءة فضل شاكر صحيح هناك تفاصيل كثيرة ينبغي أن يذكرها في التحقيقات مورس عليه الإرهاب من قوى على الأرض حيث صحيح أنه شارك في التظاهرات وذلك بعدما اقتحموا بيته وسرقوه”.

نشأت الديهي: جيل كامل لا يعرف تاريخ بلده.. ومطلوب حملة وعي بصرية للأجيال الجديدة



وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة قوية خلال حديثه عن احتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد الـ52، معربًا عن قلقه من ابتعاد الجيل الجديد، خصوصًا من هم دون العشرين عامًا، عن معرفة تاريخ بلادهم وما مرت به من تحديات كبرى خلال فترة ما بين نكسة 1967 وانتصار 1973.

ضياء الميرغني يكشف تفاصيل عودته للتمثيل بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة صحية



تحدث الفنان ضياء الميرغني عن تفاصيل عودته إلى التمثيل بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة صحية، مشيرًا إلى أن مسلسل "بابا المجال" كان محطة مهمة في حياته الفنية، أعادت له الثقة في نفسه.

أحمد موسى: يجب دعم خطة الرئيس ترامب من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط



قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل الأنظار تتحدث عن مصر والكرة الأرضية تتكلم عن مصر لأنها تستضيف الاجتماعات الخاصة بخطة بمناقشة الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة.

أحمد موسى: نتنياهو صنع حركة حماس لإحداث الوقيعة مع السلطة الفلسطينية



قال الإعلامي أحمد موسى إن نتنياهو يريد إفشال خطة الرئيس ترامب بشأن وقف الحرب على غزة، موضحًا أن هناك ميليشيات تابعة لنتنياهو في غزة اسمها أبو شباب، وممكن تطلق صاروخ أو تقوم بعملية لاستهداف مستوطنات ويستغلها نتنياهو كذريعة للتراجع وبالتالي استمرار الحرب.

الشعبة العامة للمصدرين: الدولة تستهدف 145 مليار دولار استثمارات خارجية للخراج وصادرات بحلول عام 2030



أكد أحمد جابر، عضو الشعبة العامة للمصدرين، أن الدولة تركز على أن يكون هناك مزيد لإسثمار، والإهتمام بالتجارة الخارجية، والغرض من تلك التجارة ضخ مزيد من الصادرات للخارج.



ترامب: اتفاق غزة صفقة عظيمة لإسرائيل



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اتفاق غزة صفقة عظيمة لإسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

حفيد شقيقة عبدالحليم حافظ: نسعى لتسجيل منزل العندليب في اليونسكو وتحويله لمزار عالمي



أكد المهندس عبدالحليم الشناوي، حفيد شقيقة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، أن منزل العندليب الأسمر يظل مفتوحًا دائمًا أمام محبيه، والطلبات المتزايدة لزيارة المنزل أصبحت غير مسبوقة، إذ يستقبل البيت أكثر من 100 زائر يوميًا من مختلف المحافظات.





أحمد موسى: هناك ميليشيات تابعة لنتنياهو في غزة.. ولا يريد إنهاء الاتفاق



قال الإعلامي أحمد موسى إن الاجتماعات المقرر لها أن تكون بين القاهرة وشرم الشيخ، موضحًا أن مصر تطلع بهذه المهمة ويتولى التنسيق بين الوفود من حماس وإسرائيل.



الأعلى للأثار يكشف تفاصيل مهمة عن سرقة لوحة من آثار سقارة



أكد الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن اللوحة التي تم سرقتها من سقارة تعتبر أرث كبير، مشيرا إلى أنه كان هناك بعثة أثرية جاءت للعمل في منطقة سقارة مؤخرا تم إكتشاف بأن اللوحة مختفية.













