واجهة آيفون تتغير كليا مع تحديث iOS 26.1: تخصيص بصري لم يسبق له مثيل

مع بدء وصول تحديث iOS 26.1 إلى هواتف iPhone حول العالم، يحظى المستخدمون بواحدة من أكبر عمليات إعادة تصميم واجهة النظام منذ سنوات.

تهدف آبل عبر هذا التحديث إلى وضع قوة تخصيص الشكل والميزات في يد المستخدم، مع التركيز على تقنية Liquid Glass الجديدة التي تعطي الهاتف مظهراً ديناميكياً يشبه الزجاج الذكي.

تقنية Liquid Glass: نقلة نوعية في تخصيص الواجهة

يتيح التحديث الجديد للمستخدمين إمكانية تعديل شكل واجهة الجهاز بالكامل، بما في ذلك شفافية الأيقونات وتدرجات الألوان والخلفيات التفاعلية.

ويمنح النظام تأثيرات بصرية ثلاثية الأبعاد تستجيب لحركات الإصبع والإيماءات، ما يخلق تجربة بصرية غامرة تميز كل جهاز بتوقيعه الخاص، في خطوة تستهدف جذب الجيل الجديد من المستخدمين الباحثين عن الابتكار والتميز الفردي.

خيارات التخصيص: واجهة سحب وإفلات وتغيير ديناميكي

تأتي واجهة التخصيص الجديدة مع أدوات سحب وإفلات تسمح بإعادة ترتيب جميع عناصر النظام بسهولة.

ويستطيع المستخدم إضافة مؤثرات إضاءة أو تغيير أحجام الأيقونات والقوائم بدون تعقيدات، ما يسهل الوصول للتطبيقات الأكثر استخداماً وتخصيص الشاشة الرئيسية بما يناسب كل احتياج. وتتيح آبل خيارات مزامنة التخصيص بين أجهزة متعددة عبر iCloud.

تحسينات في السرعة والأمان

إلى جانب التغييرات البصرية، يضيف iOS 26.1 تحسينات في سرعة استجابة النظام وفتح التطبيقات، بالإضافة إلى تقنيات أمان محدثة لمواجهة الهجمات السيبرانية وحماية بيانات المستخدمين.

وتدعم واجهة النظام الجديدة إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تحديد التطبيقات الأكثر أهمية واقتراح تغييرات تلقائية في تخطيط الشاشة بحسب الاستخدام اليومي.

ردود الفعل وانطباعات المستخدمين والخبراء

لقي التحديث الثوري إشادة واسعة من متابعي التقنية ومستخدمي آيفون حول العالم، إذ اعتبره الكثيرون خطوة جريئة تعيد آبل إلى صدارة مسابقة التصميم والابتكار، وتغلب "ملل الواجهات المتشابهة" الذي ساد الأعوام الأخيرة.

ويرى محترفو التقنية أن ميزة Liquid Glass ستصبح معياراً في كل تحديثات النظام القادمة، وأن واجهات آيفون ستكون أكثر إبداعاً وتفرداً مستقبلاً.