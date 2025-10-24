تأجيل إطلاق سلسلة Galaxy S26 حتى مارس القادم وتأثر الإنتاج

كشفت مصادر تقنية مطلعة أن سامسونج تستعد لإجراء تعديل غير معتاد على جدول إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S26، بحيث يتم تأجيل الإعلان الرسمي عن الأجهزة إلى مارس من العام القادم، بعد أن كان الإطلاق التقليدي يتم في منتصف يناير سنوياً.

ويأتي هذا القرار في ظل حالة ارتباك وتغييرات متسارعة في خطوط الإنتاج والتطوير داخل الشركة الكورية.

وراء الكواليس: الأسباب الرئيسية للتأجيل

أشار تقرير Phone Arena أن قرار التأجيل مرتبط مباشرة بظروف تطوير الأجهزة الجديدة والتغييرات الإستراتيجية في التشكيلة، مثل إلغاء نسخة Edge وعودة نسخة Plus.

تسببت هذه التعديلات في الحاجة لمزيد من الوقت لإعادة اختبار النماذج النهائية، وضمان توفر الأجهزة بكميات مناسبة للسوق العالمي.

كما اضطرّت سامسونج للتعامل مع تحديات تتعلق بسلاسل الإمداد والتوريد لضمان إطلاق قوي لكل طراز.

التداعيات على إدارة الإنتاج وخطط التسويق

يسلط التقرير الضوء على أن الجدول الجديد للإنتاج سيبدأ فعلياً في يناير 2026 لتجهيز الكميات وتوفير مخزون كاف يواكب الإطلاق المؤجل.

وتهدف سامسونج عبر الخطوة لتعزيز مكانتها في السوق وضمان حملة تسويقية تتفادى النواقص أو التأجيلات عند البيع. إلا أن الخطوة قد تمنح المنافسين مثل آبل وشاومي فرصة للاستفادة من تقدمهم الزمني في الأسواق.

انعكاس التأجيل على العملاء وقطاع الهواتف الذكية

أبدى العديد من المستخدمين والمتابعين خيبة أمل تجاه التأجيل، خاصة وأن فترة الانتظار بين أجيال Galaxy S أصبحت الآن أطول من أي وقت مضى.

ويرى الخبراء أن التأخر في الإطلاق يمكن أن يؤثر سلباً على ولاء بعض العملاء، لكنه في المقابل قد يمنح سامسونج المجال لإصدار أجهزة أكثر استقراراً وجودة.

يشدد التقرير على أن النجاح النهائي سيتحدد بمدى الاستفادة من فترة التأجيل لتقديم ابتكارات وتقنيات تبرر هذا الانتظار.

توقعات لما بعد الإطلاق المرتقب

بالرغم من حالة الترقب، تشير استطلاعات السوق إلى أن الطلب على أجهزة سامسونج الرائدة يظل قوياً، وخاصة أن Galaxy S26 Ultra يحمل وعوداً بتحديثات جذرية في الأداء والتصميم.

يتوقع أن تشهد بداية مارس منافسة محتدمة بين سامسونج وباقي الشركات التي ستسعى للمنافسة بقوة خلال نافذة الإطلاق الجديدة.