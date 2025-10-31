قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو أديب يكشف مفاجآت افتتاح المتحف المصري الكبير
وزير الدفاع الياباني: جميع الخيارات مطروحة لتعزيز القدرات الدفاعية بما في ذلك الغواصات النووية
أحمد حلمي يكشف عن مشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير.. تفاصيل
خبير أثري: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام وثقافة من مصر للعالم
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير غدًا
لحظة تاريخية .. التايمز الإسرائيلية: مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن
خبير أثري: مصر نجحت في استعادة مكانتها كقوة حضارية وثقافية عالمية
القاهرة للدراسات الاقتصادية: المتحف المصري الكبير نقطة تحول اقتصادي
بفائدة 3%..كيفية التقديم على شقق الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل
عمومية الأهلي تفوض مجلس الإدارة في جدول الأعمال
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

حتى لاتفقد بياناتك المهمة.. واتساب يطلق ميزة لحماية كلمات مرور النسخ الاحتياطية

احمد الشريف

أعلن تطبيق واتساب عن تحديث جديد يوفر ميزة أمان مبتكرة تدعى “Passkeys” أو المفاتيح الرقمية، تهدف إلى حل مشكلة فقدان كلمات المرور الخاصة بالنسخ الاحتياطية بالكامل، مع ضمان سهولة استعادة الحساب والبيانات في حالات النسيان أو فقدان الجهاز.

كيف تعمل ميزة المفاتيح الرقمية؟

تسمح الميزة الجديدة لمستخدمي واتساب بتسجيل كلمات مرور النسخ الاحتياطية على خدمة “ملف جوجل” أو “Apple Keychain” بشكل آمن، ما يتيح استعادة النسخ الاحتياطية مباشرة من السحابة حتى لو تم فقدان رقم الهاتف أو الجهاز القديم بالكامل.

 يتم ذلك عبر التحقق بالوجه أو البصمة أو كلمة مرور المستخدم البديلة، مع تشفير كامل للبيانات الحساسة عن طريق أحدث تقنيات الأمان.

مزايا الاستخدام: أمان مضاعف واسترجاع فوري

بإضافة المفاتيح الرقمية، لن يضطر المستخدمون بعد اليوم إلى تذكر كلمات مرور معقدة للنسخ الاحتياطية؛ إذ بات بإمكانهم استخدام ميزة استعادة الحساب بضغطة زر عبر السحابة، مما يحمي المحادثات والصور والفيديوهات والملفات المرسلة بدون الحاجة لأسئلة أمنية تقليدية.

ردود الفعل: ترحيب واسع وقلق بشأن الخصوصية

لاقى التحديث ترحيباً في الأوساط التقنية وبين المستخدمين، خاصة أولئك الذين واجهوا مشاكل ضياع كلمات المرور سابقاً. إلا أن بعض خبراء الأمن أشاروا لأهمية ضبط الإعدادات وعدم ترك حساب السحابة بدون حماية قوية تفادياً لأي اختراقات محتملة.

تطوير يرفع من معيار الأمان الرقمي لمليارات المستخدمين

يبشر إطلاق ميزة المفاتيح الرقمية بنقلة نوعية في حماية بيانات واتساب، حيث بات الملايين حول العالم قادرين على الاحتفاظ بجميع محادثاتهم وملفاتهم بأمان حتى مع تبديل الأجهزة أو فقدان الهواتف.

واتساب passkeys تطبيق واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

عبير صبري

فنانون يحتفون بافتتاح المتحف المصري الكبير: حدث عالمي يجسد عظمة مصر

المتحف المصري الكبير

من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب

رحمة محسن

أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة

المتهم

دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا

آدم كايد

آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

البحر الأحمر .. حملة مكبرة لضبط الأسواق ومراجعة السلع بمدينة القصير

صورة موضوعية

صحة البحر الأحمر تُفعّل برامج التوعية المدرسية وتطلق مسابقة "أجمل ابتسامة"

صورة موضوعية

حملات مكثفة للتفتيش على مواقع الإنشاءات بالغردقة لضمان السلامة المهنية للعاملين

بالصور

وفد طبي يتفقد مستشفى الصالحية الجديدة لمتابعة جودة الخدمة وحسن التعامل مع المواطنين

ماذا يحدث عند تناول الرياضيين البنجر؟.. يحسن اللياقة البدنية والأداء

ليه ناس كتير مدمنة جبنة؟.. تعرف على السر الحقيقي وراء اشتهاء الجبن

فاكهة أم عصير؟.. دراسة تكشف الخيار الأكثر أمانًا لمرضى السكري

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

