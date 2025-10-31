حتى لاتفقد بياناتك المهمة.. واتساب يطلق ميزة لحماية كلمات مرور النسخ الاحتياطية

أعلن تطبيق واتساب عن تحديث جديد يوفر ميزة أمان مبتكرة تدعى “Passkeys” أو المفاتيح الرقمية، تهدف إلى حل مشكلة فقدان كلمات المرور الخاصة بالنسخ الاحتياطية بالكامل، مع ضمان سهولة استعادة الحساب والبيانات في حالات النسيان أو فقدان الجهاز.

كيف تعمل ميزة المفاتيح الرقمية؟

تسمح الميزة الجديدة لمستخدمي واتساب بتسجيل كلمات مرور النسخ الاحتياطية على خدمة “ملف جوجل” أو “Apple Keychain” بشكل آمن، ما يتيح استعادة النسخ الاحتياطية مباشرة من السحابة حتى لو تم فقدان رقم الهاتف أو الجهاز القديم بالكامل.

يتم ذلك عبر التحقق بالوجه أو البصمة أو كلمة مرور المستخدم البديلة، مع تشفير كامل للبيانات الحساسة عن طريق أحدث تقنيات الأمان.

مزايا الاستخدام: أمان مضاعف واسترجاع فوري

بإضافة المفاتيح الرقمية، لن يضطر المستخدمون بعد اليوم إلى تذكر كلمات مرور معقدة للنسخ الاحتياطية؛ إذ بات بإمكانهم استخدام ميزة استعادة الحساب بضغطة زر عبر السحابة، مما يحمي المحادثات والصور والفيديوهات والملفات المرسلة بدون الحاجة لأسئلة أمنية تقليدية.

ردود الفعل: ترحيب واسع وقلق بشأن الخصوصية

لاقى التحديث ترحيباً في الأوساط التقنية وبين المستخدمين، خاصة أولئك الذين واجهوا مشاكل ضياع كلمات المرور سابقاً. إلا أن بعض خبراء الأمن أشاروا لأهمية ضبط الإعدادات وعدم ترك حساب السحابة بدون حماية قوية تفادياً لأي اختراقات محتملة.

تطوير يرفع من معيار الأمان الرقمي لمليارات المستخدمين

يبشر إطلاق ميزة المفاتيح الرقمية بنقلة نوعية في حماية بيانات واتساب، حيث بات الملايين حول العالم قادرين على الاحتفاظ بجميع محادثاتهم وملفاتهم بأمان حتى مع تبديل الأجهزة أو فقدان الهواتف.