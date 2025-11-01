قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع الاحتفال العالمى بالمتحف الكبير.. الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين ضيوف مصر | فيديو
صحيفة ألمانية: المتحف الكبير رمز لدور مصر المتنامي في الشرق الأوسط
حدثان تاريخيان في نفس اليوم.. الغندور يتحدث عن افتتاح المتحف المصري
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات “عنخ أمون”: العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
معبد الأقصر يحتفل بالمتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد صلاح.. مانشستر سيتي يصدم منتخب مصر قبل أمم إفريقيا

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
يسري غازي

وجه الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي صدمة قوية للجهاز الفني ل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن.


وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا لن يسمح للاعب عمر مرموش بالانضمام لمعسكر منتخب مصر الوطني قبل بطولة گأس أمم إفريقيا بالمغرب ، وذلك قبل مباراة ودية تجمع منتخب مصر بنظيره النيجيري في 14 ديسمبر المقبل، ضمن استعدادات الفريق للبطولة.


وأوضحت الصحيفة أن نادي مانشستر سيتي الانجليزي سيخوض في اليوم نفسه مواجهة ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويحرص النادي على الحفاظ على خدمات مرموش خلال شهر يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة أن مشاركة عمر مرموش مع منتخب مصر الوطني في كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في المغرب قد تتسبب في غيابه عن حوالي 10 مباريات لفريقه، إذا وصل المنتخب إلى الأدوار الإقصائية.


كما أشارت إلى أن المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا ستقام في 18 يناير المقبل في حين يستعد فريق مانشستر سيتي الانجليزي لمواجهة نظيره فريق بودو جليمت النرويجي في دوري أبطال أوروبا في 20 من نفس الشهر، وهي مباراة من غير المرجح أن يشارك فيها عمر مرموش نجم منتخب مصر الوطني.


كما يواجه محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي أيضا صعوبة في اللحاق ضمن صفوف منتخب مصر الوطني بمباراة نيجيريا الودية خلال شهر ديسمبر المقبل استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

يأتي ذلك نظرا لارتباط فريق ليفربول الإنجليزي بمباراتي ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا وبرايتون في الدوري الإنجليزي في ذلك التوقيت.


مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2025


ويتواجد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن في المجموعة الثانية لبطولة الكان إلى جانب منتخبات جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

منتخب مصر الوطني عمر مرموش ليفربول محمد صلاح مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

خالد الغندور

الغندور يعلن عن رحيل فيريرا و يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى| حكم محاكاة الزي الفرعوني على صفحات التواصل بمناسبة افتتاح المتحف.. عطية لاشين يرد على منكري عذاب القبر ونعيمه بالدليل من القرآن والسنة.. حكم لبس الرجال أو النساء لنظارة من الذهب؟

المتحف المصري الكبير

الصوفية : المتحف المصري الكبير شاهد على حضارة مصر وعراقتها التي لا تزول

محاكاة الزي الفرعوني

حكم محاكاة الزي الفرعوني على صفحات التواصل بمناسبة افتتاح المتحف .. وكيل الأوقاف يوضح

بالصور

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

فيديو

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد