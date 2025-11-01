بعد صلاح.. مانشستر سيتي يصدم منتخب مصر قبل أمم إفريقيا

وجه الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي صدمة قوية للجهاز الفني ل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا لن يسمح للاعب عمر مرموش بالانضمام لمعسكر منتخب مصر الوطني قبل بطولة گأس أمم إفريقيا بالمغرب ، وذلك قبل مباراة ودية تجمع منتخب مصر بنظيره النيجيري في 14 ديسمبر المقبل، ضمن استعدادات الفريق للبطولة.



وأوضحت الصحيفة أن نادي مانشستر سيتي الانجليزي سيخوض في اليوم نفسه مواجهة ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويحرص النادي على الحفاظ على خدمات مرموش خلال شهر يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة أن مشاركة عمر مرموش مع منتخب مصر الوطني في كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في المغرب قد تتسبب في غيابه عن حوالي 10 مباريات لفريقه، إذا وصل المنتخب إلى الأدوار الإقصائية.



كما أشارت إلى أن المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا ستقام في 18 يناير المقبل في حين يستعد فريق مانشستر سيتي الانجليزي لمواجهة نظيره فريق بودو جليمت النرويجي في دوري أبطال أوروبا في 20 من نفس الشهر، وهي مباراة من غير المرجح أن يشارك فيها عمر مرموش نجم منتخب مصر الوطني.



كما يواجه محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي أيضا صعوبة في اللحاق ضمن صفوف منتخب مصر الوطني بمباراة نيجيريا الودية خلال شهر ديسمبر المقبل استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

يأتي ذلك نظرا لارتباط فريق ليفربول الإنجليزي بمباراتي ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا وبرايتون في الدوري الإنجليزي في ذلك التوقيت.



مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2025



ويتواجد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن في المجموعة الثانية لبطولة الكان إلى جانب منتخبات جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.