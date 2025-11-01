تفاؤل مصرفي قبل افتتاح المتحف المصري الكبير .. تفاصيل

يشهد الجهاز المصرفي حالة من التفاؤل بالتزامن مع اقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير وسط متابعة عالمية منقطعة النظير

وعلق عمرو ثروت، رئيس أحد البنوك العربية في تصريحات له اليوم، إن افتتاح المتحف اليوم وسط حضور عالمي وشعبي؛ يؤكد ريادة مصر الثقافية وحضورها العالمي، معتبرا أن مصرفه يعمل على تعزيز الابتكار والتحول الرقمي وتقديم خدمات تتمحور حول احتياجات العملاء، بما يدعم مسيرة التنمية ويُبرز الوجه الحضاري لمصر.

ووصف ذلك الافتتاح بأنه يجسّد روح الإبداع والتجدد التي طالما ميّزت الحضارة المصرية،إذ يعكس الحدث ما تسعى إليه مصر اليوم من نهضة شاملة تجمع بين الأصالة والتطور و دعم النمو في السوق المصري.

وأكد أن بنكه يواصل مواكبة رؤية الدولة نحو مستقبل أكثر تطورًا واستدامة، من خلال التوسع الذكي في السوق المحلي وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تُسهم في تعزيز الشمول المالي والنمو الاقتصادي.

وعلي سياق متصل اعلنت وزارة المالية عن بدء طرح عملات تذكارية من 6 فئات (جنيه واحد، 5 و 10 و 25 و 50 و 100) جنيه مقومة بالفضة والذهب بهدف توثيق ذلك الحدث التاريخي الهام.