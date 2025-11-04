أخبار السيارات| ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. وأكثر السيارات الكهربائية ترخيصا

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في السوق المصري .. بالأسعار

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة كبيرة من الطرازات المتوعة، سواء من ناحية التصميمات الخارجية والداخلية، أو من الناحية الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع بلد المنشأ والتجميع، منها السيارات التي تحمل العلامة اليابانية.

أرخص سيارة 2026 تقدمها شانجان في السوق السعودي

تواصل شانجان الصينية توسيع حضورها في السوق السعودي من خلال طرح طرازات متنوعة سواء من ناحية التجهيزات والتصميم والسعر، وتعد النسخة السفن هي الارخص سعرًا وسط فئة السيدان المقدمة في السعودية، ضمن موديلات 2026.

أكثر علامات السيارات ترخيصا في مصر لشهر أكتوبر.. إليك التفاصيل

كشفت المجمعة ‏المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن تقريرها الجديد لشهر أكتوبر، والذي يضم عدد المركبات ‏التى تم ‏التأمين الإلزامى عليها داخل السوق المحلى المصري .



ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

كشفت المجمعة ‏المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن تقريرها الجديد ‏لشهر أكتوبر، والذي يضم عدد المركبات ‏التى تم ‏التأمين الإلزامى عليها ‏داخل السوق المحلى المصري .‏



أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

أعلنت المجمعة ‏المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن عدد المركبات ‏التى تم ‏التأمين الإلزامى عليها ‏خلال شهر أكتوبر لعام 2025، حيث تم ‏ترخيص ‏‏73038 مركبة ‏"زيرو" ‏بنسبة ارتفاع 30%عن الشهر ‏السابق.‏



أيقونة أفلام Fast & Furious.. مازدا RX-7 تخطف الأنظار من جديد

عادت واحدة من أكثر السيارات شهرة في تاريخ السينما إلى الواجهة مجددًا، حيث تستعد نسخة نادرة من مازدا RX-7، المستوحاة من طراز فيلم Tokyo Drift ضمن سلسلة Fast & Furious، للظهور في مزاد علني تنظمه ادى دور المزادات العالمية.