تأجيل استئناف عنصر بـ «لجان العمليات النوعية» لـ 8 نوفمبر

قررت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهم إسلام عيد عبد الموجود، وهو "عنصر من جماعة الإخوان"، على الحكم الصادر ضده لانضمامه لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة بـ "لجان العمليات النوعية" وهي القضية المقيدة برقم 1300 لسنة 2016 جنايات إمبابة، لجلسة 8 نوفمبر الجاري للاطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، أصدرت حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم إسلام عيد عبد الموجود، وهو "عنصر من جماعة الإخوان"، لانضمامه لأحد الخلايا العنقودية المسلحة، بـ "لجان العمليات النوعية" وهي القضية المقيدة برقم 1300 لسنة 2016 جنايات إمبابة.

وقضت المحكمة بمعاقبه المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه من اتهامات وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

كانت النيابة العامة أحالت أعضاء "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.