الآن.. رابط إعلان نتيجة قرعة الحج 2026

يبحث المواطنون عن نتيجة الحج، والتي أعلنتها وزارة السياحة والآثار اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 نتيجة قرعة الحج لعام 1447هـ - 2026م، عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، تنفيذا للضوابط التي اعتمدها وزير السياحة والآثار شريف فتحي، في إطار خطة الدولة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج.

الحج

الان رابط إعلان نتيجة قرعة الحج 2026

وتشهد القرعة هذا العام اهتماما كبيرا من آلاف المواطنين في مختلف المحافظات، مع التوسع في استخدام المنظومة الإلكترونية الموحدة لإدارة جميع مراحل الحج بداية من التسجيل وحتى إعلان النتائج.

تعد البوابة المصرية الموحدة للحج المنصة الرسمية التي أطلقتها الدولة لتوحيد إجراءات التسجيل والاستعلام عن جميع أنواع الحج، سواء السياحي أو التابع لوزارتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي.

ويمكن للمواطنين الدخول إلى موقع البوابة عبر الرابط الرسمي

https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml والاستعلام عن النتيجة بإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لمعرفة موقف الطلب فور إعلان النتائج رسميا، سواء كان الفائز ضمن المقبولين أو بالقوائم الاحتياطية.

اللجنة العليا للحج والعمرة

و ضوابط الحج السياحي لموسم 1447هـ / 2026م تضمنت مجموعة متنوعة من البرامج التي تناسب جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الأسعار شهدت تخفيضات تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه مقارنة بالموسم الماضي، دعما للمواطنين وتخفيفا للأعباء المعيشية.

وتم إطلاق برنامج جديد تحت اسم خمس نجوم أبراج كدانة، يتيح للحجاج المصريين الإقامة في أبراج فندقية فاخرة بدلا من المخيمات التقليدية، في خطوة تعكس التطور الكبير في جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

ولن يسمح لمن سبق لهم التسجيل في قرعتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي بالتقديم في قرعة وزارة السياحة، تحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

من جانب آخر، شددت وزارة السياحة والآثار على ضرورة التعامل فقط مع الشركات المرخصة والمعتمدة رسميا من الوزارة، محذرة المواطنين من الكيانات أو الوسطاء غير الشرعيين الذين قد يروجون لبرامج حج وهمية، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد الشركات المخالفة أو المقصرة في التزاماتها تجاه الحجاج، مع متابعة تنفيذ العقود بشكل دقيق لضمان جودة الخدمات المقدمة في جميع المستويات.

وتعمل البوابة المصرية الموحدة للحج على دمج جميع طلبات الحج داخل نظام إلكتروني مركزي موحد، يتيح تسجيل بيانات الحجاج بشكل رسمي ومعتمد من الوزارات المختصة، بما يضمن الدقة والشفافية في عملية الاختيار.

وتشمل أبرز ضوابط التشغيل هذا العام استخدام أتوبيسات حديثة موديل 2020 فأحدث مزودة بأجهزة تتبع GPS ومحددات سرعة لضمان السلامة، وعدم السماح بتنفيذ البرامج المشتركة بين الشركات إلا في حالات محددة، شريطة ألا يقل عدد الحجاج في البرنامج الواحد عن 47 حاجا، مع تسجيل جميع البيانات على النظام الإلكتروني المركزي لمتابعة الحجاج منذ مغادرتهم وحتى عودتهم.

إطلاق برنامج خمس نجوم أبراج كدانة

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 2026 باتباع الخطوات التالية: الدخول إلى البوابة المصرية الموحدة للحج عبر الرابط الرسمي، الضغط على خيار الاستعلام عن طلب الحج ، إدخال الرقم القومي بدقة في الخانة المخصصة، ثم الضغط على بحث لعرض النتيجة فور إعلانها رسميا، حيث تظهر حالة الطلب سواء بالقبول أو بالاحتياط مع تحديد الجهة المنظمة ومستوى البرنامج.

وتسعى الدولة هذا العام إلى تطوير منظومة الحج بما يواكب التحول الرقمي الكامل، من خلال التعاون بين وزارات السياحة والداخلية والتضامن الاجتماعي، بهدف تحسين مستوى الخدمات وتوسيع قاعدة المستفيدين.

ويعد إطلاق برنامج خمس نجوم أبراج كدانة ودمج أنظمة النقل الذكي ضمن الحافلات من أبرز ملامح التطوير الجديدة، التي تؤكد حرص الدولة على توفير رحلة حج آمنة ومريحة للحجاج المصريين، بما يعكس رؤية الحكومة في تعزيز جودة الخدمات الدينية وتحقيق تجربة متميزة للحجاج في موسم 2026.