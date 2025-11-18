قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

قبل استخدام GPS.. نصائح مهمة لتجنب الضياع وضبط النظام بشكل صحيح

GPS
GPS
احمد الشريف

أصبحت تكنولوجيا GPS أداة أساسية في التنقل والسفر، لكنها ليست كافية لوحدها بدون إعدادات صحيحة وتحضير مسبق لتجنب الضياع أو الأخطاء في تحديد الموقع خاصة في المناطق غير المألوفة أو ذات الإشارة الضعيفة.

خطوات هامة قبل استخدام GPS على هاتفك

تفعيل خاصية الموقع بدقة عالية: في إعدادات الهاتف، عليك تفعيل خيار استخدام الموقع (Location) واختيار وضع الدقة العالية (High Accuracy) لتضمن استخدام إشارات GPS، والواي فاي، وشبكات الهاتف لتحسين تحديد الموقع بدقة تصل إلى أمتار قليلة.​

تشغيل Wi-Fi وبيانات الهاتف حتى بدون اتصال: يساعد تشغيلهما في تعزيز دقة الموقع باستخدام إشارات الشبكات القريبة، حتى لو لم تكن متصلاً بالإنترنت فعلياً.​

تحديث نظام التشغيل والتطبيقات: تأكد من تحديث نظام هاتفك وتطبيقات الخرائط مثل Google Maps لأحدث إصدار لتفادي الأخطاء التقنية وتحسين آداء الـ GPS.​

معايرة مستشعرات GPS (البوصلة): في بعض الهواتف يمكن إعادة معايرة GPS من خلال تحريك الهاتف بشكل دائري أو باستخدام تطبيقات مجانية مثل “GPS Status & Toolbox” لتحسين دقة التوجيه أثناء التنقل.​

توفير شحن كافٍ للهاتف: الاستمرار في استخدام GPS يستهلك الطاقة بسرعة، لذا تأكد من شحن الهاتف بشكل جيد قبل الاعتماد على الملاحة.​

تحميل الخرائط للاستخدام دون اتصال: لتحاشي فقدان الاتجاه عند انعدام الشبكة، يمكنك تحميل الخرائط مسبقاً عبر تطبيقات مثل Google Maps واستخدامها في وضع الأوفلاين.​

استخدام طرق بديلة للتنقل: مثل حفظ نقاط مرجعية على الطريق أو تدوين المسار، خاصة في المناطق الوعرة أو التي تعاني من ضعف الإنترنت.

نصائح إضافية لتفادي الضياع

تأكد من مشاركة موقعك مع الطرف المعني: يمكنك مشاركة موقعك بدقة مع العائلة أو الأصدقاء لتلقي المساعدة في حالات الطوارئ.

احمل هاتفًا احتياطيًا أو جهاز GPS منفصل: في رحلات طويلة أو في مناطق نائية لضمان التواصل الدائم.

باتباع هذه الخطوات البسيطة قبل وأثناء استخدام GPS، يمكنك تنقل آمن ودقيق دون القلق من الفقدان أو الانحراف عن الطريق. تهيئة الجهاز بشكل صحيح والاستعداد الجيد هما مفتاح تجربة تنقل ناجحة وموثوقة.

GPs Wi Fi location

