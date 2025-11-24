تحديثات ضخمة في كاميرا آيفون 17e تجعل الهاتف أقوى من المتوقع

في تحول لافت في استراتيجية "أبل"، كشفت تقارير صادرة عن محللين موثوقين، مثل جيف بو، عن تحديثات ضخمة في كاميرا هاتف iPhone 17e (النسخة الاقتصادية/SE المتوقعة).

تكمن المفاجأة في أن "أبل" تخطط لاستخدام نفس العدسة الأمامية بدقة 18 ميجابكسل التي ستُستخدم في طرازات آيفون 17 الأغلى ثمناً. هذه الخطوة غير المعتادة تضع iPhone 17e في موقع قوي للغاية، وتجعله منافسًا شرسًا في فئة الهواتف المتوسطة.

المساواة في الكاميرا الأمامية: تعزيز تجربة السيلفي

تاريخيًا، كانت "أبل" تميز بين هواتفها من خلال تزويد الفئات الأعلى بأفضل تقنيات الكاميرا الأمامية.

ولكن مع iPhone 17e، يبدو أن الشركة تسعى لتوفير تجربة سيلفي ومكالمات فيديو متطورة للجميع.

تتميز الكاميرا الأمامية الجديدة، بدقة 18 ميجابكسل، بتصميم "مستشعر مربع الشكل"، وهي تقنية جديدة تسمح بالتقاط صور السيلفي رأسيًا أو أفقيًا بسهولة أكبر ودون الحاجة لتدوير الهاتف للحصول على اللقطة المثالية.

هذا التركيز على الكاميرا الأمامية يتماشى مع الاتجاه المتزايد للمحتوى الذي يتم إنشاؤه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الأداء الداخلي: شريحة A19 لتجربة رائدة

لم تتوقف الترقيات عند الكاميرا، فمن المتوقع أن يعمل iPhone 17e بشريحة A19، وهي نفس الشريحة التي ستعمل بها هواتف آيفون 17 الأساسية.

إن استخدام أحدث شرائح "أبل" في أرخص هواتفها سيعزز بشكل كبير من أداء الجهاز، خاصة في معالجة الصور، وميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، وتشغيل الألعاب الثقيلة. هذه القوة غير المتوقعة تجعل "17e" لا يقتصر على كونه خيارًا "اقتصاديًا" بل هاتفًا يقدم أداءً رائدًا بسعر أقل.

موعد الإطلاق والسعر المتوقع

يشير المحللون إلى أن iPhone 17e قد يصل في وقت مبكر من عام 2026، وتحديدًا في منتصف الربع الأول، ربما في شهر فبراير.

أما السعر، فمن المتوقع أن يتراوح بين 600 و 700 دولار أمريكي، مما يجعله منافسًا قويًا في فئة الهواتف الاقتصادية التي تقدم مواصفات قوية.

تهدف "أبل" من خلال هذه الترقية إلى ترسيخ مكانتها في الأسواق النامية وجذب المستخدمين الذين يبحثون عن الأداء العالي وميزات التصوير المتقدمة بأسعار معقولة.