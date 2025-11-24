قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
بيان أمريكي أوكراني: تقدم ملموس في محادثات جنيف وصياغة إطار السلام
قواعد جديدة تضبط الحبس الاحتياطي وتوسع بدائله وفقا للقانون
كيفية الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية
أشرف عبدالباقي: فوجئت بترشيح ابنتي زينة لإخراج ولد بنت شايب
حريق يتسبب في إصابة مهندس ونفوق كلب داخل شقة بأكتوبر
موقف صارم من التعليم بعد واقعة مدرسة السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديثات ضخمة في كاميرا آيفون 17e تجعل الهاتف أقوى من المتوقع

كاميرا آيفون 17e
كاميرا آيفون 17e
احمد الشريف

في تحول لافت في استراتيجية "أبل"، كشفت تقارير صادرة عن محللين موثوقين، مثل جيف بو، عن تحديثات ضخمة في كاميرا هاتف iPhone 17e (النسخة الاقتصادية/SE المتوقعة). 

تكمن المفاجأة في أن "أبل" تخطط لاستخدام نفس العدسة الأمامية بدقة 18 ميجابكسل التي ستُستخدم في طرازات آيفون 17 الأغلى ثمناً. هذه الخطوة غير المعتادة تضع iPhone 17e في موقع قوي للغاية، وتجعله منافسًا شرسًا في فئة الهواتف المتوسطة.

المساواة في الكاميرا الأمامية: تعزيز تجربة السيلفي

تاريخيًا، كانت "أبل" تميز بين هواتفها من خلال تزويد الفئات الأعلى بأفضل تقنيات الكاميرا الأمامية. 

ولكن مع iPhone 17e، يبدو أن الشركة تسعى لتوفير تجربة سيلفي ومكالمات فيديو متطورة للجميع.

تتميز  الكاميرا الأمامية الجديدة، بدقة 18 ميجابكسل، بتصميم "مستشعر مربع الشكل"، وهي تقنية جديدة تسمح بالتقاط صور السيلفي رأسيًا أو أفقيًا بسهولة أكبر ودون الحاجة لتدوير الهاتف للحصول على اللقطة المثالية. 

هذا التركيز على الكاميرا الأمامية يتماشى مع الاتجاه المتزايد للمحتوى الذي يتم إنشاؤه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الأداء الداخلي: شريحة A19 لتجربة رائدة

لم تتوقف الترقيات عند الكاميرا، فمن المتوقع أن يعمل iPhone 17e بشريحة A19، وهي نفس الشريحة التي ستعمل بها هواتف آيفون 17 الأساسية.

 إن استخدام أحدث شرائح "أبل" في أرخص هواتفها سيعزز بشكل كبير من أداء الجهاز، خاصة في معالجة الصور، وميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، وتشغيل الألعاب الثقيلة. هذه القوة غير المتوقعة تجعل "17e" لا يقتصر على كونه خيارًا "اقتصاديًا" بل هاتفًا يقدم أداءً رائدًا بسعر أقل.

موعد الإطلاق والسعر المتوقع

يشير المحللون إلى أن iPhone 17e قد يصل في وقت مبكر من عام 2026، وتحديدًا في منتصف الربع الأول، ربما في شهر فبراير.

أما السعر، فمن المتوقع أن يتراوح بين 600 و 700 دولار أمريكي، مما يجعله منافسًا قويًا في فئة الهواتف الاقتصادية التي تقدم مواصفات قوية. 

تهدف "أبل" من خلال هذه الترقية إلى ترسيخ مكانتها في الأسواق النامية وجذب المستخدمين الذين يبحثون عن الأداء العالي وميزات التصوير المتقدمة بأسعار معقولة.

آيفون 17e كاميرا آيفون 17e أبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد