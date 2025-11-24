مياه القناة: تأمين اللجان الانتخابية بالخدمات في السويس والإسماعيلية وبورسعيد| صور

تابع اللواء أ ح اللواء احمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأثنين، تأمين جميع اللجان الانتخابية بمجلس النواب بخدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية، والتي تجرى اليوم 24 و25 من شهر نوفمبر الجاري 2025، وذلك في إطار حرص الشركة على دعم مؤسسات الدولة والمشاركة في إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وقال اللواء أحمد رمضان، أن خطة العمل تشمل تطهير شامل للمطابق ونقاط التصريف المحيطة بالساحات ومقار اللجان الانتخابية، بالاضافة الي ورفع درجة الجاهزية وتخفيض مناسيب البيارات بمحطات المعالجة خلال أوقات الذروة، وتشكيل نوبتجيات بجميع المناطق والقطاعات مع تواجد مديري القطاعات والمناطق ومسؤولي التشغيل والصيانة علي مدار اليومى الانتخابات.

رئيس مياه القناة

وأكد رئيس مجلس ادارة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، علي رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات والمناطق بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتكليف فرق صيانة وطوارئ بالتواجد الميداني بمحيط المدارس طوال فترة الانتخابات، لضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة، وتأمين كافة اللجان الانتخابية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف اللواء احمد رمضان، أنه تم تجهيز فرق الصرف الصحي وعربات الكسح للعمل بنظام الورديات على مدار ٢٤ ساعة، بالإضافة الي استمرار أعمال الملس والتطهير جميع شبكات وخطوط الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، لتأمين وسلامة بيئة اللجان، وذلك في إطار حرص الشركة على دعم مؤسسات الدولة والمشاركة في إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام، وضمان توفير بيئة آمنة ومهيأة أمام المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وأوضح اللواء احمد رمضان، غرفة العمليات الرئيسية بالشركة تعمل على مدار الساعة، مع التنسيق الكامل مع غرف عمليات المحافظات والأحياء والجهات المختصة بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لتلقي أي بلاغات طارئة، وتخصيص عدد من سيارات طوارئ لكل حي ومركز على مستوى محافظات القناة لضمان سرعة الاستجابة، بالأضافة الي استعدادات الكاملة لفلاق الطوارئ لتعامل الفوري والسريع مع أي أحداث طارئة.