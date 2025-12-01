قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

توك شو| الجبالي: اختيار مكان وزمان مؤتمر البرلمان من أجل المتوسط كان موفقا.. وأحمد موسى: تحرك النيابة العسكرية في قضية سيدز يعزز حماية المجتمع

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الجبالي: اختيار مكان وزمان مؤتمر البرلمان من أجل المتوسط كان موفقا
أكد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أن اختيار مصر لمكان وزمان انعقاد مؤتمر البرلمان من أجل المتوسط كان اختيارًا سليمًا وموفقًا، مشيرًا إلى أن انعقاد الجلسات داخل مبنى مجلس النواب العريق ترك انطباعًا مميزًا لدى الوفود المشاركة التي انبهرت بتاريخ المجلس وتصميمه ومسارات الزيارة التي تم تنظيمها بدقة وحرفية.

خبير عسكري: الدفاع الجوي المصري درع السماء جاهزية كاملة وقدرات ردع غير معلنة
أكد اللواء أحمد مجدي صادق، أحد قادة قوات الدفاع الجوي سابقًا، أن منظومة الدفاع الجوي المصري تعد من الأقوى عالميًا، بفضل امتلاكها تشكيلات متنوعة من أحدث الأسلحة المستوردة من عدة دول، إلى جانب العنصر البشري المؤهل الذي يمثل الركيزة الأساسية في قوة الجيش المصري.

محمود مسلم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن خروقات المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان 2025 غير مسبوقة
أكد الكاتب الصحفي، محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الخروقات التي تم رصدها خلال المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان 2025 تُعد خطوة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنها تعكس حرص الدولة على ضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية.

لميس الحديدي: علينا إعادة النظر في النظام الانتخابي ونظام القائمة
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه خلال ساعات ستبدأ عملية التصويت في الخارج على مقاعد الدوائر الفردية التي جرى إلغاء الانتخابات فيها من قبل الوطنية للانتخابات، والبالغ عددها 19 دائرة انتخابية في سبع محافظات.

الضرائب: الحزمة الثانية من التسهيلات تستهدف دعم الممولين وتعزيز الثقة مع المستثمرين
أكد محمد عبد المنعم كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن الضريبة تفرض على الخدمات المستوردة وفقًا لمبدأ «التكليف العكسي»، في إطار القواعد المنظمة للمعاملات الضريبية.

جبالي وأبو العينين في جولة تاريخية مع وفود برلمانات العالم بالأهرامات
كشف الإعلامي أحمد موسى عن قيام المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين بجولة سياحية للأهرامات برفقة وفود من برلمانات العالم، في إطار التعريف بمصر ثقافيًا وتاريخيًا.

أحمد موسى: تحرك النيابة العسكرية في قضية سيدز يعزز حماية المجتمع ويستعيد الثقة في المؤسسات التعليمية
ثمن الإعلامي أحمد موسى الخطوة التي اتخذتها النيابة العسكرية بطلبها استكمال التحقيقات في واقعة التعدي على عدد من تلاميذ مدرسة «سيدز» الدولية بالسلام، معتبرًا أن هذا التحرك يعكس حرص الدولة على فرض الردع وحماية المجتمع من الجرائم التي تستهدف الأطفال.

صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة الانتخابية جاء متوافقًا مع صحيح القانون، موضحًا الأسس القانونية المرتبطة بهذا القرار ودور الهيئة الوطنية للانتخابات في إعادة تنظيم العملية الانتخابية بعد إلغاء بعض الدوائر.

طارق فهمي: تل أبيب تسعى لفرض ترتيبات أمنية جديدة في الجنوب السوري
كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي الأخير على بلدة "بيت جن" السورية، مشيرا إلى أن هذا التصعيد قد يكون مقدمة لعمل عسكري بري واسع النطاق.
أحمد موسى يشيد بتحرك النيابة العسكرية للتحقيق في واقعة أطفال المدرسة الدولية
أشاد الإعلامي أحمد موسى بطلب النيابة العسكرية استكمال التحقيقات في القضية المتعلقة بواقعة هتك عرض أطفال مدرسة "سيدز"، الدولية بالسلام مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بمبدأ الردع وحماية المجتمع من أي تجاوزات.

