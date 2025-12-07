بالتزامن مع العيد القومي.. افتتاح أول نموذج تطوير التجاري والحميدي ببورسعيد

أعلن اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، أن المحافظة ستشهد خلال 20 يومًا افتتاح أول نموذج مكتمل للشكل العام الذي ستظهر عليه منطقتا التجاري والحميدي بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية حاليًا، وذلك في إطار خطة طموحة لإحياء الطابع التراثي للمنطقة وإعادة تنظيم الحركة التجارية بما يليق بأحد أقدم وأهم الممرات التجارية في مدينة بورسعيد.

يأتي الموعد الذي حدده محافظ بورسعيد متزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي فى ذكرى الانتصار ١٩٥٦

وأوضح محافظ بورسعيد أن التطوير سوف يعكس بصورة عملية وميدانية الهوية البصرية للمكان، والتي تستند إلى الحفاظ على الروح التاريخية للمباني مع إضافة لمسات تطوير حضارية تُعيد للمنطقة جمالها القديم ورواجها التجاري الذي اشتهرت به لسنوات طويلة.

خلال 20 يومًا.. افتتاح أول نموذج تطوير التجاري والحميدي

وأكد اللواء محب حبشي أن هذا النموذج سيكون بمثابة نقطة انطلاق لبدء التنفيذ المتتابع على باقي أجزاء التجاري والحميدي، بعد أن تتم الأعمال الشاملة لرفع كفاءة البنية التحتية، وتنظيم خطوط الحركة، وتحسين الإضاءة، والشكل الجمالي للمنطقة.