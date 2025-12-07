قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرشح سابق بالانتخابات يحرض ناخبين لتصوير فيديوهات تدعى توزيع رشاوى من منافسيه
الداخلية تكشف ادعاءات مرشح بتوزيع رشاوى في المنيل خلال إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات
في ذكرى رحيل عمار الشريعي.. موسيقار أبصرته القلوب قبل العيون
وعدت فأوفت.. القابضة للصناعات الغذائية تطرح زيت 1.5 لتر على البطاقات التموينية
النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لحديقتي الحيوان والأورمان
من يربح معركة ليفربول الداخلية.. محمد صلاح أم آرني سلوت؟
وزير الإنتاج الحربي يعرض على رئيس الوزراء الشركات الرابحة وأبرز الإنجازات
القبض على سائق توك توك تعدى على فتاة بالجيزة
بالأسماء .. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق بنها شبرا الحر
وزير الري يلقي كلمة مصر في الاجتماع الـ 33 لوزراء مياه حوض النيل
الجبهة الوطنية يفصل مرشح أرمنت بعد تنازله عن الترشح دون موافقة قيادات الحزب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بالتزامن مع العيد القومي.. افتتاح أول نموذج تطوير التجاري والحميدي ببورسعيد

بالتزامن مع العيد القومى محافظ بورسعيد: خلال 20 يومًا.. افتتاح أول نموذج تطوير التجاري والحميدي
بالتزامن مع العيد القومى محافظ بورسعيد: خلال 20 يومًا.. افتتاح أول نموذج تطوير التجاري والحميدي
محمد الغزاوى

أعلن اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد، أن المحافظة ستشهد خلال 20 يومًا افتتاح أول نموذج مكتمل للشكل العام الذي ستظهر عليه منطقتا التجاري والحميدي بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية حاليًا، وذلك في إطار خطة طموحة لإحياء الطابع التراثي للمنطقة وإعادة تنظيم الحركة التجارية بما يليق بأحد أقدم وأهم الممرات التجارية في مدينة بورسعيد.

يأتي الموعد الذي حدده محافظ بورسعيد متزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي فى ذكرى الانتصار ١٩٥٦ 

وأوضح محافظ بورسعيد أن التطوير سوف يعكس بصورة عملية وميدانية الهوية البصرية للمكان، والتي تستند إلى الحفاظ على الروح التاريخية للمباني مع إضافة لمسات تطوير حضارية تُعيد للمنطقة جمالها القديم ورواجها التجاري الذي اشتهرت به لسنوات طويلة.

خلال 20 يومًا.. افتتاح أول نموذج تطوير التجاري والحميدي

وأكد اللواء محب حبشي أن هذا النموذج سيكون بمثابة نقطة انطلاق لبدء التنفيذ المتتابع على باقي أجزاء التجاري والحميدي، بعد أن تتم الأعمال الشاملة لرفع كفاءة البنية التحتية، وتنظيم خطوط الحركة، وتحسين الإضاءة، والشكل الجمالي للمنطقة.

بورسعيد محافظ بورسعيد الحميدي التجاري

