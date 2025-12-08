قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تفاصيل عرض حياة أو موت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

فيلم مسألة حياة أو موت
فيلم مسألة حياة أو موت
محمد نبيل

بالتزامن مع عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ضمن قسم روائع عربية، تم طرح الإعلان التشويقي للفيلم السعودي الكوميدي الرومانسي غريب الأطوار مسألة حياة أو موت، من تأليف سارة طيبة ، وإخراج أنس باطهف، ويشارك في بطولته سارة طيبة ويعقوب الفرحان.

في الإعلان التشويقي، نرى رحلة غريبة من نوعها يخوضها البطلان سارة طيبة (حياة) ويعقوب الفرحان (يوسف)، حيث يبدأ الإعلان باستغراب حياة من أنها لا تزال على قيد الحياة بعد مرور عام من واقعة ما، بينما يفكر يوسف في طريقة مبتكرة لكي يحقق رغبة حياة في أن تفارق الحياة بإرادتها.

يحكي الفيلم قصة غريبة تجمع بين "حياة"، وهي شابة متطيرة تؤمن بأنها ملعونة، و"يوسف"، وهو جراح قلب خجول يعاني من بطء نبضات قلبه بشكل محير. تتقاطع أقدارهما بطريقة غير متوقعة، فهي تتمنى نهاية كل شيء، بينما يكافح هو مع أفكار أكثر قتامة. 

ويعد سيناريو الفيلم برحلة مليئة بالمفاجآت عبر الحب، والقدر، والروابط غير المتوقعة التي قد تنشأ من أغرب المواقف في الحياة، وذلك من خلال شخصيتين محبوبين وغير تقليديين.

يعد مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي واحدا من ابرز المنصات السينمائية في المنطقة، وقد انطلق لأول مرة في العام 2021 ليشكل حاضنة رائدة لصناع السينما العرب والعالميين. يقام المهرجان سنويا في مدينة جدة، وتحديدا في قلب منطقة جدة التاريخية، حيث يعكس الموقع روح التراث العمراني العريق ويمنح الزوار تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين الفن والابداع والاصالة.

فيلم مسألة حياة أو موت سارة طيبة أنس باطهف يعقوب الفرحان

