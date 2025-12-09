كأس العرب.. 5 قنوات ناقلة لقاء مصر والأردن في هذا الموعد

يختتم منتخب مصر المشارك في كأس العرب مشواره في مرحلة المجموعات بالنسخة رقم 11 لكأس العرب بمواجهة صعبة أمام منتخب الأردن في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم (الثلاثاء) على ملعب البيت في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بصافرة الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح.

موعد مباراة مصر والأردن

تنطلق صافرة البداية في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، في لقاء يترقبه الجمهور بشغف كبير، خصوصًا بعد ظهور الفراعنة بمستوى متوسط في مباراتي الكويت والإمارات.

القنوات الناقلة للمباراة

ستحظى المباراة بتغطية واسعة من عدد كبير من القنوات العربية، لضمان وصولها إلى ملايين المشاهدين، ومن أبرز القنوات الناقلة:• بي إن سبورتس – عبر نايل سات

• قناة الكاس القطرية المفتوحة

• دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية

• الشارقة الرياضية

• الكويت الرياضية وعمان الرياضية

• MBC مصر 2 HD التي ستقدم بثًا خاصًا لجمهور مصر وبعض الدول العربية