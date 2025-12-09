قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لسه 12 يوم.. مفاجأة للمواطنين بشأن الشتاء
حديقة الحيوان تستعيد عافيتها.. ولادات قياسية وخطط تطوير عالمية
تغييرات هجومية .. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الأردن فى كأس العرب
تحذير جوي.. سحب رعدية تغطي محافظات البحر المتوسط
كأس العرب.. 5 قنوات ناقلة لقاء مصر والأردن في هذا الموعد
تفاصيل جلسة استئناف البلوجر أم سجدة على حكم حبسها
اليوم.. منتخب مصر يواجه الأردن فى لقاء الفرصة الأخيرة فى كأس العرب
العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة
الفوز يضمن له الصعود.. منتخب مصر يواجه الأردن بحثاً عن التأهل لربع النهائي
مصابون جراء استهداف خيام النازحين بقنابل متفجرة في البلدة القديمة بغزة
روسيا تسيطر على مدينة بوكروفسك .. واسقاط 121 مسيرة أوكرانية
استصلاح الأراضي يزيل 80 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوع
يختتم منتخب مصر المشارك في كأس العرب مشواره في مرحلة المجموعات بالنسخة رقم 11 لكأس العرب بمواجهة صعبة أمام منتخب الأردن في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم (الثلاثاء) على ملعب البيت في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بصافرة الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح.

موعد مباراة مصر والأردن

تنطلق صافرة البداية في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، في لقاء يترقبه الجمهور بشغف كبير، خصوصًا بعد ظهور الفراعنة بمستوى متوسط في مباراتي الكويت والإمارات.

القنوات الناقلة للمباراة

ستحظى المباراة بتغطية واسعة من عدد كبير من القنوات العربية، لضمان وصولها إلى ملايين المشاهدين، ومن أبرز القنوات الناقلة:• بي إن سبورتس – عبر نايل سات

• قناة الكاس القطرية المفتوحة

• دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية

• الشارقة الرياضية

• الكويت الرياضية وعمان الرياضية

• MBC مصر 2 HD التي ستقدم بثًا خاصًا لجمهور مصر وبعض الدول العربية

