رئيس مدينة رأس غارب يقوم بجولة ميدانية لمتابعة الخدمات والتواصل مع المواطنين

قام اللواء محمد صلاح الدين، رئيس مدينة رأس غارب، بجولة ميدانية بعدد من مناطق المدينة، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قنوات التواصل المباشر معهم.

وشملت الجولة لقاءات مباشرة مع المواطنين المتواجدين في المناطق التي شملها المرور، حيث استمع رئيس المدينة إلى شكاواهم واستفساراتهم، والتي تضمنت تحسين مستوى النظافة العامة، ورفع كفاءة الإنارة بعدد من الشوارع الداخلية، وتمهيد بعض الطرق، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق.

وأكد اللواء محمد صلاح الدين أن خطة العمل للفترة المقبلة تتضمن تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري، وصيانة أعمدة الإنارة المتضررة، والعمل على تمهيد الطرق الداخلية التي تحتاج لتدخل عاجل، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين.

وشدد رئيس المدينة على أن الجولات الميدانية تعد وسيلة فعالة للتعرف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، مؤكدًا أن باب مكتبه مفتوح دائمًا لتلقي الشكاوى والمقترحات، وأن التواصل لن يقتصر على الشكاوى الرسمية فقط، بل سيستمر من خلال الزيارات الميدانية والجولات الدورية في مختلف أحياء المدينة.

وفي ختام الجولة، أوضح اللواء محمد صلاح الدين أن مدينة رأس غارب تشهد تنفيذ خطة تنموية متكاملة تشمل قطاع الطرق، والإنارة، والنظافة، والخدمات العامة، مؤكدًا أن مشاركة المواطنين بملاحظاتهم ومقترحاتهم تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح هذه الخطة وتحقيق الانضباط والخدمة الجيدة للمواطنين.