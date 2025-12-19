هشام يكن: منتخب مصر قادر على الذهاب بعيدا في أمم أفريقيا

أكد هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، ثقته الكبيرة في قدرة منتخب مصر على تحقيق نتائج مميزة والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، مشيرًا إلى أن المنتخب يمتلك عناصر القوة والاستقرار الفني اللازمين للمنافسة بقوة.

قوة وثبات في أداء المنتخب

وأوضح يكن، خلال تصريحاته لبرنامج «زملكاوي» المذاع على قناة الزمالك مع الإعلامي محمد أبو العلا، أن منتخب مصر يتمتع بقوة وثبات واضحين في مستواه العام، وهو ما ظهر جليًا خلال المباراة الودية الأخيرة أمام منتخب نيجيريا، حيث قدم اللاعبون أداءً منظمًا يعكس الانسجام بين الخطوط.

الوديات تختلف عن المباريات الرسمية

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الأداء في المباريات الرسمية يختلف كثيرًا عن المواجهات الودية، مؤكدًا أن التحديات الحقيقية تظهر مع انطلاق المنافسات القوية. وأشار إلى أن مجموعة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا لن تكون سهلة على الإطلاق، في ظل وجود منتخبات قوية وطموحة، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن الفراعنة يمتلكون الإمكانيات والخبرات التي تؤهلهم لتخطي هذه الصعوبات.

أهمية التنسيق بين الأجهزة الفنية

وتطرق هشام يكن إلى ملف الإعداد، مؤكدًا أن المرحلة الماضية كانت تحتاج إلى تنسيق أكبر بين الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول والجهاز الفني للمنتخب الثاني، من أجل تجهيز بعض اللاعبين بالشكل الأمثل قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، بما يضمن توفير بدائل قوية وجاهزية كاملة لكل العناصر.

دورة محمد صبري واكتشاف المواهب

وعن دورة «محمد صبري» التي ينظمها نادي الزمالك بمشاركة أكاديمية النادي وعدد من الأكاديميات الخارجية، أوضح هشام يكن، المدير الفني لأكاديمية الزمالك، أن هذه الدورة تمثل فرصة حقيقية لاكتشاف العناصر المميزة. وأكد أن الهدف الأساسي منها هو اختيار أفضل المواهب القادرة على تمثيل نادي الزمالك مستقبلًا، ودعم صفوفه بعناصر شابة تمتلك الموهبة والطموح



