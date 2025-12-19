قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطب 74% والهندسة 64%.. الحدود الدنيا بتنسيق جامعة الملك سلمان التيرم الثاني
أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 18-12-2025
مصر تترأس شبكة الصحة الحيوانية في البحر المتوسط لعام 2026
موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة
زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور
تميم بن حمد: بطولة كأس العرب جسدت الأخوة والاحترام بين الأشقاء
النقل: محور الفشن الحر يعزز ربط الشبكة القومية للطرق ويدعم الاستثمار.. صور
معهد الصحة الحيوانية يكرم باحثيه المتميزين ويسلم شهادات التدريب لصغار المربين
شركة تيك توك توقع اتفاقية لبيع نسختها في الولايات المتحدة
أول ظهور لـ نورهان بعد تعرضها لوعكة صحية في المغرب
رياضة

هشام يكن: منتخب مصر قادر على الذهاب بعيدا في أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أكد هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، ثقته الكبيرة في قدرة منتخب مصر على تحقيق نتائج مميزة والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، مشيرًا إلى أن المنتخب يمتلك عناصر القوة والاستقرار الفني اللازمين للمنافسة بقوة.

قوة وثبات في أداء المنتخب

وأوضح يكن، خلال تصريحاته لبرنامج «زملكاوي» المذاع على قناة الزمالك مع الإعلامي محمد أبو العلا، أن منتخب مصر يتمتع بقوة وثبات واضحين في مستواه العام، وهو ما ظهر جليًا خلال المباراة الودية الأخيرة أمام منتخب نيجيريا، حيث قدم اللاعبون أداءً منظمًا يعكس الانسجام بين الخطوط.

الوديات تختلف عن المباريات الرسمية

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الأداء في المباريات الرسمية يختلف كثيرًا عن المواجهات الودية، مؤكدًا أن التحديات الحقيقية تظهر مع انطلاق المنافسات القوية. وأشار إلى أن مجموعة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا لن تكون سهلة على الإطلاق، في ظل وجود منتخبات قوية وطموحة، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن الفراعنة يمتلكون الإمكانيات والخبرات التي تؤهلهم لتخطي هذه الصعوبات.

أهمية التنسيق بين الأجهزة الفنية

وتطرق هشام يكن إلى ملف الإعداد، مؤكدًا أن المرحلة الماضية كانت تحتاج إلى تنسيق أكبر بين الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول والجهاز الفني للمنتخب الثاني، من أجل تجهيز بعض اللاعبين بالشكل الأمثل قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، بما يضمن توفير بدائل قوية وجاهزية كاملة لكل العناصر.

دورة محمد صبري واكتشاف المواهب

وعن دورة «محمد صبري» التي ينظمها نادي الزمالك بمشاركة أكاديمية النادي وعدد من الأكاديميات الخارجية، أوضح هشام يكن، المدير الفني لأكاديمية الزمالك، أن هذه الدورة تمثل فرصة حقيقية لاكتشاف العناصر المميزة. وأكد أن الهدف الأساسي منها هو اختيار أفضل المواهب القادرة على تمثيل نادي الزمالك مستقبلًا، ودعم صفوفه بعناصر شابة تمتلك الموهبة والطموح


 

منتخب مصر اخبار منتخب مصر كأس الامم الافريقية حسام حسن اخبار الرياضة

