موعد مباراة تونس وأوغندا في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد منتخب تونس لخوض مواجهة قوية أمام منتخب أوغندا، ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025–2026.

وتأتي هذه المباراة في إطار المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانب تونس وأوغندا كل من نيجيريا وتنزانيا.

ويأتي لقاء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى، حيث يسعى المنتخب التونسي لتحقيق بداية قوية في البطولة، بينما يطمح منتخب أوغندا لتقديم أداء مميز يضمن له الانطلاق بشكل إيجابي في المجموعة.

توقيت المباراة حسب التوقيت المحلي

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توقيت المباراة لتكون في تمام الساعة:

10 مساءً بتوقيت القاهرة

9 مساءً بتوقيت تونس والمغرب

11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

هذا التوقيت يتيح للجماهير في مختلف الدول متابعة اللقاء بسهولة، سواء في المنزل أو عبر الشاشات الرقمية.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وأوغندا

سيتم بث المباراة عبر عدة قنوات، حيث تمتلك الجماهير خيارات واسعة لمتابعة اللقاء، وتشمل القنوات:

beIN SPORTS MAX 1 ضمن باقة قنوات البطولة، حيث توفر تغطية شاملة للمباريات والتعليق المباشر.

القناة الرياضية المغربية، والتي تقدم النقل المباشر باللغة العربية مع تحليلات قبل وبعد المباراة.

أهمية اللقاء للمنتخبات

يعتبر هذا اللقاء حاسمًا في ترتيب المجموعة، حيث أن الفوز في الجولة الأولى يمنح الفريق دفعة قوية نحو التأهل إلى الأدوار التالية. كما يمثل اختبارًا مهمًا للمنتخب التونسي لاختبار جاهزية لاعبيه، بينما يسعى منتخب أوغندا لإثبات قدرته على المنافسة أمام فرق قوية في المجموعة.

استعدادات المنتخبين

خضع المنتخب التونسي لفترة إعداد مكثفة قبل البطولة، مع التركيز على الجانب الفني واللياقي. في المقابل، عمل منتخب أوغندا على تجهيز لاعبيه ذهنيًا وتكتيكيًا لمواجهة الفرق الكبيرة في المجموعة، لضمان أفضل بداية ممكنة في البطولة



