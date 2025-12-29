قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون: تقدم ملموس في النقاشات حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا
هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك
عالم أزهري: التنبؤ بالمستقبل في العام الجديد جهل
شحتة كاريكا: أحمد دقدق أوصاني بمسح أغانيه قبل وفاته
رسميا.. إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد
وزير الإعلام الصومالي: الحكومة الفيدرالية ترفض بشكل كامل الإعلان الإسرائيلي
زيلينسكي: اتفاق كامل على الضمانات الأمنية الأمريكية واستئناف المحادثات مع ترامب قريبا
مصدر مقرب من بنتايج: اللاعب قرر فسخ عقده رفضا للاستمرار مع الزمالك
هروب جماعي من مصحة إدمان غير مرخصة.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
شريان جديد يربط أكتوبر بالقاهرة.. أحدث تصوير لأعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق
حكم الدعاء بالمغفرة عند نهاية كل عام وبالإعانة في العام الجديد
الجماهير الجزائرية تخطف الأنظار بتنظيف المدرجات بعد الفوز على بوركينا فاسو | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبرز أخبار التقنية في ديسمبر 2025.. سباق الذكاء الاصطناعي يحتدم وإطلاقات جديدة في الخدمات والأجهزة

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

شهد شهر ديسمبر 2025 تركيزًا واضحًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع استمرار سباق الشركات الكبرى لتثبيت حضورها في هذا القطاع. 

وتنوعت الإعلانات بين نماذج ذكاء اصطناعي جديدة، وتحديثات لخدمات قائمة، وتوسع في دمج الذكاء الاصطناعي داخل أنظمة التشغيل والتطبيقات اليومية بدل الاعتماد على أجهزة مستقلة متخصصة. 

جوجل تعزز موقعها عبر Gemini 3 Flash

أطلقت جوجل في ديسمبر نموذج Gemini 3 Flash كترقية رئيسية في تطبيق Gemini، مع جعله النموذج الافتراضي للمستخدمين، ليقدم قدرات استدلال متقدمة وفهمًا متعدد الوسائط للنصوص والصور والصوت. 

ويهدف النموذج إلى جعل المساعد الذكي جزءًا أعمق من الاستخدام اليومي، من خلال إجابات أسرع وأكثر دقة، وبقدرات محسّنة على تحليل المحتوى المعقد ومساعدة المستخدم في المهام الإنتاجية. 

OpenAI تعلن GPT‑5.2 وتوسع استخدامات ChatGPT

شهد الشهر أيضًا إعلان OpenAI عن النموذج GPT‑5.2-Codex الموجّه لعمليات البرمجة المؤسسية، بما في ذلك إعادة هيكلة الشيفرات، والعمل عبر الطرفيات، ودعم أبحاث الأمن السيبراني. 

كما أطلقت الشركة تحديث GPT‑5.2 لـ ChatGPT مع تحسينات في الاستدلال متعدد الخطوات، والقدرة على التعامل مع سياقات طويلة تصل إلى 256 ألف رمز، إلى جانب تعزيز استقرار الأداء في الاستخدام المكثف. 

تكامل Adobe مع ChatGPT في تحرير الصور والملفات

أعلنت Adobe عن دمج تطبيقات Photoshop وAcrobat وExpress داخل ChatGPT، بما يتيح للمستخدمين تنفيذ عمليات تحرير الصور، والتصميم، والتعامل مع ملفات PDF عبر واجهة محادثة واحدة. 

ويوفر هذا التكامل إمكانية الوصول إلى أدوات التحرير لمئات الملايين من المستخدمين أسبوعيًا، مع الاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي لتسريع مهام التصميم والمراجعة الرقمية للملفات. 

توجهات سوق الأجهزة

أظهر تقرير «Year‑End Consumer Trends 2025» الصادر عن Croma في الهند استمرار نمو مبيعات الهواتف الذكية، مع تركز ثلث الأجهزة المباعة في فئة 20 إلى 30 ألف روبية، وارتفاع لافت في فئة الهواتف الرائدة الموجهة للمحتوى والألعاب والذكاء الاصطناعي. 

وفي سوق الحواسيب المحمولة، سجّل الطلب على الأجهزة المتميزة وحواسيب الذكاء الاصطناعي نموًا مزدوج الرقم، مع بروز مدن مثل بنغالورو ومومباي ودلهي كـ«ثالوث سيليكون» يقود تبني الحواسيب عالية الأداء والأجهزة الموجهة للألعاب والعمل الاحترافي

الذكاء الاصطناعي ديسمبر Gemini 3 Flash

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

اعراض سرطان المخ

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

ترشيحاتنا

روجينا و عائلتها

أنت سندي وقوتي.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد أشرف زكي

كزبرة وعلاء مرسي من مسلسل بيبو

رمضان 2026 .. لقطات من مسلسل "بيبو" بطولة كزبرة

حمزة العيلي

وفاة جد الفنان حمزة العيلي

بالصور

روبي تثير الجدل بإطلالتها في حفلتها بـ دبي

روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي
روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي
روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي

10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير جديدة لها

10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من احدث جلسة تصوير جديدة لها
10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من احدث جلسة تصوير جديدة لها
10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من احدث جلسة تصوير جديدة لها

ببطن مكشوف.. عبير صبري تثير الجدل في احتفالات الكريسماس

ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس
ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس
ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق.. علامات الإصابة بسرطان المخ

بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ
بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ
بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ

فيديو

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد