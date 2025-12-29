أبرز أخبار التقنية في ديسمبر 2025.. سباق الذكاء الاصطناعي يحتدم وإطلاقات جديدة في الخدمات والأجهزة

شهد شهر ديسمبر 2025 تركيزًا واضحًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع استمرار سباق الشركات الكبرى لتثبيت حضورها في هذا القطاع.

وتنوعت الإعلانات بين نماذج ذكاء اصطناعي جديدة، وتحديثات لخدمات قائمة، وتوسع في دمج الذكاء الاصطناعي داخل أنظمة التشغيل والتطبيقات اليومية بدل الاعتماد على أجهزة مستقلة متخصصة.

جوجل تعزز موقعها عبر Gemini 3 Flash

أطلقت جوجل في ديسمبر نموذج Gemini 3 Flash كترقية رئيسية في تطبيق Gemini، مع جعله النموذج الافتراضي للمستخدمين، ليقدم قدرات استدلال متقدمة وفهمًا متعدد الوسائط للنصوص والصور والصوت.

ويهدف النموذج إلى جعل المساعد الذكي جزءًا أعمق من الاستخدام اليومي، من خلال إجابات أسرع وأكثر دقة، وبقدرات محسّنة على تحليل المحتوى المعقد ومساعدة المستخدم في المهام الإنتاجية.

OpenAI تعلن GPT‑5.2 وتوسع استخدامات ChatGPT

شهد الشهر أيضًا إعلان OpenAI عن النموذج GPT‑5.2-Codex الموجّه لعمليات البرمجة المؤسسية، بما في ذلك إعادة هيكلة الشيفرات، والعمل عبر الطرفيات، ودعم أبحاث الأمن السيبراني.

كما أطلقت الشركة تحديث GPT‑5.2 لـ ChatGPT مع تحسينات في الاستدلال متعدد الخطوات، والقدرة على التعامل مع سياقات طويلة تصل إلى 256 ألف رمز، إلى جانب تعزيز استقرار الأداء في الاستخدام المكثف.

تكامل Adobe مع ChatGPT في تحرير الصور والملفات

أعلنت Adobe عن دمج تطبيقات Photoshop وAcrobat وExpress داخل ChatGPT، بما يتيح للمستخدمين تنفيذ عمليات تحرير الصور، والتصميم، والتعامل مع ملفات PDF عبر واجهة محادثة واحدة.

ويوفر هذا التكامل إمكانية الوصول إلى أدوات التحرير لمئات الملايين من المستخدمين أسبوعيًا، مع الاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي لتسريع مهام التصميم والمراجعة الرقمية للملفات.

توجهات سوق الأجهزة

أظهر تقرير «Year‑End Consumer Trends 2025» الصادر عن Croma في الهند استمرار نمو مبيعات الهواتف الذكية، مع تركز ثلث الأجهزة المباعة في فئة 20 إلى 30 ألف روبية، وارتفاع لافت في فئة الهواتف الرائدة الموجهة للمحتوى والألعاب والذكاء الاصطناعي.

وفي سوق الحواسيب المحمولة، سجّل الطلب على الأجهزة المتميزة وحواسيب الذكاء الاصطناعي نموًا مزدوج الرقم، مع بروز مدن مثل بنغالورو ومومباي ودلهي كـ«ثالوث سيليكون» يقود تبني الحواسيب عالية الأداء والأجهزة الموجهة للألعاب والعمل الاحترافي