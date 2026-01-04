لفض الأحراز.. تحديد موعد محاكمة 6 متهمين بخلية داعش السلام

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم تأجيل محاكمة 6 متهمين، فى القضية رقم 4991 لسنة 2025، جنايات السلام، والمعروفة بخلية داعش السلام، لجلسة 19 أبريل 2026، لفض الأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون الفترة من عام 2021 وحتى 13 يوليو 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتى الرابع انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وشرع المتهمين فى سرقة سيارة مملوكة للمجنى عليها "ندى.أ"، ولكن خاب أثر الجريمة، وحرض المتهم الأول المتهمين على ارتكاب تلك الجريمة، وجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الخامس والسادس مشاركة جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الأول وحتى السادس اتهامات بحيازة أسلحة نارية وذخيرة.