محمد سامي يكشف سر لياقته على الهواء.. ومي عمر تمزح بصورة قديمة في «أبلة فاهيتا»
بعد حسم 35 مقعدا اليوم.. ننشر تشكيل مجلس النواب الجديد
قبل فتحه بالاتجاهين.. دور السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر
السودان.. مقتل 114 شخصا خلال أسبوع واحد في هجمات متفرقة بدارفور
القصة الكاملة لواقعة الإسباني وصديقته بعد خلع ملابسهما أمام الأهرامات
وزنه 8 جرامات.. سعر الجنيه الذهب اليوم وصل كام؟
استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وأسعار الاستمارات
الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط
وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا
وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون
أجواء كوميدية ومواقف طريفة.. حكم قاسي من أبلة فاهيتا لـ محمد سامي ومي عمر
اتأخرت في البلكونة.. محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف تفاصيل جديدة
حوادث

لفض الأحراز.. تحديد موعد محاكمة 6 متهمين بخلية داعش السلام

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم تأجيل محاكمة 6 متهمين، فى القضية رقم 4991 لسنة 2025، جنايات السلام، والمعروفة بخلية داعش السلام، لجلسة 19 أبريل 2026، لفض الأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون الفترة من عام 2021 وحتى 13 يوليو 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتى الرابع انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وشرع المتهمين فى سرقة سيارة مملوكة للمجنى عليها "ندى.أ"، ولكن خاب أثر الجريمة، وحرض المتهم الأول المتهمين على ارتكاب تلك الجريمة، وجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الخامس والسادس مشاركة جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الأول وحتى السادس اتهامات بحيازة أسلحة نارية وذخيرة.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر المستشار محمد السعيد الشربيني جنايات السلام فض الأحراز خلية داعش السلام

