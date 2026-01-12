المغرب تقرر إيقاف مشجع لتمزيقه نقودا بلقاء الجزائر ونيجيريا

قررت السلطات الأمنية المغربية إيقاف مشجع جزائري وإخضاعه للحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.

وأفادت تقارير مغربية أن ذلك القرار جاء على خلفية قيامه بقطع أوراق نقدية خلال مباراة منتخب الجزائر أمام نيجيريا في تصرف اعتُبر مخالفًا للقوانين المنظمة للسلوك داخل الملاعب.

خاض منتخب نيجيريا تدريبات استشفائية اليوم الإثنين بعد عودته إلى مدينة فاس وذلك في إطار التحضيرات لمواجهة نصف النهائي المرتقبة أمام منتخب المغرب.

وتغلب منتخب نيجيريا على نظيره الجزائري (2-0)، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي بملعب مراكش الكبير، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.



ويلتقي منتخب نيجيريا نظيره منتخب المغرب فى تمام الساعة العاشرة مساء بعد غد الأربعاء فى إطار منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.