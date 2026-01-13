محافظ الغربية في جولة مسائية مفاجئة بطنطا لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بجولة مسائية مفاجئة بمدينة طنطا، لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بشوارع وميادين حي أول، مؤكدًا أن جولاته الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل على أرض الواقع، والتأكد من انتظام حملات النظافة وتحسين الصورة البصرية للعاصمة بالشكل الذي يليق بمكانتها كعروس الدلتا.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال جولته سيرًا على الأقدام، تفقد المحافظ عددًا من الشوارع

لمتابعة جهود رفع الإشغالات من الأرصفة، وإزالة أية مظاهر عشوائية أو تعديات على الطريق العام، موجّهًا بتكثيف الحملات اليومية واستمرار العمل الميداني على مدار اليوم لتحقيق الانضباط واستدامة النظافة في مختلف المناطق.

كما تفقد اللواء الجندي أعمال النظافة والتجميل في الشوارع الحيوية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، وموجهًا بتعزيز أعمال التشجير والتنسيق الحضري في الميادين الحيوية بما يعكس وجه طنطا المشرق.

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال الجولة، حرص محافظ الغربية على التفاعل المباشر مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية، واستمع إلى ملاحظاتهم حول مستوى الخدمات، مؤكدًا أن المواطن هو محور العمل التنفيذي، وأن المحافظة تعمل على تلبية احتياجاته أولًا بأول، مشددًا على أن التواجد الميداني المستمر هو السبيل الحقيقي لمتابعة الأداء وتقييم الجهود وتحقيق رضا المواطن.

تحسين خدمات المواطنين

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بالتأكيد على أن مدينة طنطا تشهد خطة متكاملة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن العمل الجماعي والانضباط الميداني هما الأساس للحفاظ على المظهر اللائق لعاصمة الغربية.