مصطفي مدبولي: سكن لكل المصريين وفرت 4 ملايين فرصة عمل للشباب
مي عبد الحميد: دعم وحدات الإسكان الاجتماعي يتراوح بين 50 – 60 % من قيمة الوحدة
مدبولي: أسعد لحظات حياتي عند تسليم الحاصلين على الوحدات السكنية عقودهم
هل يجوز مقاطعة الإخوة بسبب تقصيرهم في برّ الأم؟.. أمين الإفتاء يجيب
الفريق أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين "كيان إرهابي عالمي"
جبريل الرجوب: الرياضة الفلسطينية فقدت مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين
هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟.. أمين الإفتاء: مباح شرعا في حالة واحدة
مدبولي: «سكن لكل المصريين» الأقرب إلى قلبي.. والرئيس السيسي صاحب الحلم الأول للمشروع
نصفه خضروات وفاكهة .. الصحة تعلن تغييرًا جذريًا في الهرم الغذائي للمصريين
مدبولي: المواطن لمس تحسنا حقيقيا في جودة الحياة عبر مشروعات الإسكان
ليندسي جراهام: لا قوات أمريكية برية في إيران .. لكن الضربة قادمة
محافظات

محافظ الغربية في جولة مسائية مفاجئة بطنطا لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات

الغربية أحمد علي

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بجولة مسائية مفاجئة بمدينة طنطا، لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بشوارع وميادين حي أول، مؤكدًا أن جولاته الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل على أرض الواقع، والتأكد من انتظام حملات النظافة وتحسين الصورة البصرية للعاصمة بالشكل الذي يليق بمكانتها كعروس الدلتا.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال جولته سيرًا على الأقدام، تفقد المحافظ عددًا من الشوارع 
لمتابعة جهود رفع الإشغالات من الأرصفة، وإزالة أية مظاهر عشوائية أو تعديات على الطريق العام، موجّهًا بتكثيف الحملات اليومية واستمرار العمل الميداني على مدار اليوم لتحقيق الانضباط واستدامة النظافة في مختلف المناطق.

كما تفقد اللواء الجندي أعمال النظافة والتجميل في الشوارع الحيوية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، وموجهًا بتعزيز أعمال التشجير والتنسيق الحضري في الميادين الحيوية بما يعكس وجه طنطا المشرق.

تحرك تنفيذي عاجل 

وخلال الجولة، حرص محافظ الغربية على التفاعل المباشر مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية، واستمع إلى ملاحظاتهم حول مستوى الخدمات، مؤكدًا أن المواطن هو محور العمل التنفيذي، وأن المحافظة تعمل على تلبية احتياجاته أولًا بأول، مشددًا على أن التواجد الميداني المستمر هو السبيل الحقيقي لمتابعة الأداء وتقييم الجهود وتحقيق رضا المواطن.

تحسين خدمات المواطنين 

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بالتأكيد على أن مدينة طنطا تشهد خطة متكاملة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن العمل الجماعي والانضباط الميداني هما الأساس للحفاظ على المظهر اللائق لعاصمة الغربية.

اخبار محافظة الغربية تحسين خدمات المواطنين جولة ميدانية اشغالات طنطاو الباعة الجائلين

