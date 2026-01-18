قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة: التأسيس لحظة محورية لبدء فصل جديد
علاقات قوية ومُثمرة|مصر تعزّز موقعها كمركز إقليمي للطاقة عبر ربط حقول الغاز بالبنية التحتية الوطنية
موعد عودة بعثة منتخب مصر بعد انتهاء كأس أمم أفريقيا بالمغرب
وزير الخارجية اليوناني: دور القاهرة محوري في دعم المبادرات الدبلوماسية وحل النزاعات
وزير الخارجية اليوناني: التعاون مع مصر أولوية استراتيجية في ظل الظروف الراهنة
وثيقة مجلس السلام لغزة تثير جدلًا دوليًا.. عضوية 3 سنوات باستثناء دول تدفع مليار دولار
الخارجية: نرفض محاولات تقسيم قطاع غزة والأراضي الصومالية
تفويض اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة لتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي بالقطاع
خلال مؤتمر ثلاثي مع مصر واليونان .. قبرص تدعو لتعزيز التعاون وتهدئة الأوضاع بالمنطقة
وزير الخارجية: تعزيز التجارة والطاقة أولوية مع اليونان وقبرص
كيف كان النبي ﷺ يستقبل شهر شعبان؟.. اغتنم هذه الأعمال
مستأجري الإيجار القديم.. 3 شروط تحسم أحقية السكن البديل
تقاوي محسنة وتوعية المزارعين.. خطة لمواجهة التغيرات المناخية وحماية الأمن الغذائي

أميرة خلف

في ظل التحديات الكبيرة التي تفرضها التغيرات المناخية على الزراعة المصرية، أعلنت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن خطة عاجلة تهدف إلى حماية الأمن الغذائي للمواطنين ، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمحلس الشيوخ .


و تعتمد الخطة على تطوير تقاوي محسنة تتحمل آثار ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، إلى جانب تنفيذ برامج توعية للمزارعين لتعريفهم بأساليب الزراعة المستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة.


وأكد محسن بطران رئيس لجنة الزراعة بمحلس الشيوخ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لضمان إنتاج محاصيل عالية الجودة وزيادة الإنتاجية الزراعية، وحماية الفلاحين من الخسائر المالية، بما يساهم في تعزيز استقرار الأمن الغذائي في مصر.

وأكد رئيس زراعة الشيوخ أن التغيرات المناخية أثرت على جودة المحاصيل الزراعية ، و كلفت الدولة مليار و200 ألف دولار في الاستيراد.


كما انها تسببت في انخفاض إنتاجية فدان القمح لـ16 إردبا، فضلا عن تسببها في تكبد خسائر كبيرة للفلاحين تهدد الأمن الغذائي.

و أكد أن لجنة الزراعة تدرس أثر هذه التغيرات بالتعاون مع مراكز البحوث وزارة البيئة، للعمل على تطوير تقاوي محسنة تتحمل التغيرات المناخية ، و  تنفيذ تجارب توعية للمزارعين والمواطنين.

و يناقش  مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس خلال جلسته العامة المنعقدة  المنعقدة الان طلب مناقشة عامة ، مقدم من النائب عماد خليل  عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين " حزب الجبهة الوطنية " ، بشأن «استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي». 

