تقاوي محسنة وتوعية المزارعين.. خطة لمواجهة التغيرات المناخية وحماية الأمن الغذائي

في ظل التحديات الكبيرة التي تفرضها التغيرات المناخية على الزراعة المصرية، أعلنت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن خطة عاجلة تهدف إلى حماية الأمن الغذائي للمواطنين ، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمحلس الشيوخ .



و تعتمد الخطة على تطوير تقاوي محسنة تتحمل آثار ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، إلى جانب تنفيذ برامج توعية للمزارعين لتعريفهم بأساليب الزراعة المستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة.



وأكد محسن بطران رئيس لجنة الزراعة بمحلس الشيوخ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لضمان إنتاج محاصيل عالية الجودة وزيادة الإنتاجية الزراعية، وحماية الفلاحين من الخسائر المالية، بما يساهم في تعزيز استقرار الأمن الغذائي في مصر.

وأكد رئيس زراعة الشيوخ أن التغيرات المناخية أثرت على جودة المحاصيل الزراعية ، و كلفت الدولة مليار و200 ألف دولار في الاستيراد.



كما انها تسببت في انخفاض إنتاجية فدان القمح لـ16 إردبا، فضلا عن تسببها في تكبد خسائر كبيرة للفلاحين تهدد الأمن الغذائي.

و أكد أن لجنة الزراعة تدرس أثر هذه التغيرات بالتعاون مع مراكز البحوث وزارة البيئة، للعمل على تطوير تقاوي محسنة تتحمل التغيرات المناخية ، و تنفيذ تجارب توعية للمزارعين والمواطنين.

و يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس خلال جلسته العامة المنعقدة المنعقدة الان طلب مناقشة عامة ، مقدم من النائب عماد خليل عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين " حزب الجبهة الوطنية " ، بشأن «استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي».