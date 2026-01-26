قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خاص| مساعد رئيس تتارستان: معرض القاهرة للكتاب الأهم عالمياً.. وتعاون مرتقب مع "الأزهر"
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. الإسكان تعلن خبرا سعيد
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتقدم بالتهنئة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتوليه مهام منصبه
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء
جائزة زايد للأخوة الإنسانية تختار مؤسسة التعاون الفلسطينية ثالث المكرمين عام 2026
موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم في 2026.. اعرف هتدفع كام؟
اجتماع ثلاثي.. مصر وتونس والجزائر يؤكدون رفضهم التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي الليبي
لف وأرجع تاني| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الأن وهذا سعر عيار 21
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور
وزير البترول: مصر نجحت في تثبيت إنتاج الغاز عند 3.5 مليار متر مكعب شهريًا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تغزو الأسواق بأقوى سماعة لاسلكية وملاحظاتك الصوتية على "واتساب" تكشف إصابتك بالاكتئاب

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بقدرة شحن جبارة .. سامسونج تغزو الأسواق بأقوى سماعة أذن لاسلكية

تُطلق شركة سامسونج الجيل الجديد من سماعات الأذن اللاسلكية عالية الجودة عالميًا قريبًا. ظهرت سماعات Galaxy Buds 4 Pro وGalaxy Buds 4 على العديد من مواقع الاعتماد، مما يؤكد توفرها في مناطق متعددة. إليكم أهم مواصفاتها:

ظهرت كل من سماعات Galaxy Buds 4 (طراز SM-R540) وGalaxy Buds 4 Pro (طراز SM-R640) في قوائم الاعتماد في العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك هيئة SIRIM الماليزية، وقاعدة بيانات لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، وقوائم SGS، وهيئة BIS الهندية. 

دراسة ولا أغرب.. ملاحظاتك الصوتية على "واتساب" تكشف إصابتك بالاكتئاب

كشفت دراسة ولا أغرب إلى أنه يمكن للذكاء الاصطناعي إمكانية تحديد الأشخاص المصابين باضطراب الاكتئاب الشديد من خلال تسجيلات صوتية قصيرة وذلك عبر تطبيق واتساب تصف أحداث أسبوعهم، إلا أنه يبدو أكثر دقة مع النساء منه مع الرجال

 فوفقًا لدراسة دولية اختبرت نموذجًا للذكاء الاصطناعي على 74 شخصًا مختلفًا، بعضهم مصاب بالاكتئاب والبعض الآخر غير مصاب.وباستخدام وصف أحداث أسبوعهم، تمكن الذكاء الاصطناعي من تحديد النساء المصابات بالاكتئاب

لسبب غير متوقع | منصات تيك توك وميتا ويوتيوب تنتظر المحاكمة .. ما القصة ؟

من المقرر أن تواجه منصات TikTok وMeta Platforms وYouTube المحاكمة في كاليفورنيا هذا الأسبوع وبسبب مزاعم بأن منصاتها تساهم في إدمان الشباب والإضرار بصحتهم العقلية. 

تتمحور القضية، التي تنظر فيها محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا، حول شابة من كاليفورنيا تبلغ من العمر 19 عامًا، يُشار إليها في ملفات المحكمة بالأحرف الأولى KGM

بميزات الذكاء الاصطناعي .. إليك أفضل نظارة ذكية بالأسواق في 2026

تشهد الأجهزة القابلة للارتداء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بدون شاشة رواجاً ملحوظاً هذه الأيام وقد تكون نظارات الذكاء الاصطناعي الجديدة من Rokid هي أوضح دليل حتى الآن على الاتجاه الذي تتجه إليه النظارات الذكية.

أُطلقت نظارات Rokid AI في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) كمنافس جديد لنظارات Ray-Ban AI من Meta ، حيث تخلّت عن الشاشة وخفضت سعرها. ورغم أن نظارات Rokid AI لا تحمل شعار Ray-Ban على الإطار، إلا أنها تشبه إلى حد كبير نظارات Meta AI. 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

