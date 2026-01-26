أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تغزو الأسواق بأقوى سماعة لاسلكية وملاحظاتك الصوتية على "واتساب" تكشف إصابتك بالاكتئاب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بقدرة شحن جبارة .. سامسونج تغزو الأسواق بأقوى سماعة أذن لاسلكية

تُطلق شركة سامسونج الجيل الجديد من سماعات الأذن اللاسلكية عالية الجودة عالميًا قريبًا. ظهرت سماعات Galaxy Buds 4 Pro وGalaxy Buds 4 على العديد من مواقع الاعتماد، مما يؤكد توفرها في مناطق متعددة. إليكم أهم مواصفاتها:

ظهرت كل من سماعات Galaxy Buds 4 (طراز SM-R540) وGalaxy Buds 4 Pro (طراز SM-R640) في قوائم الاعتماد في العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك هيئة SIRIM الماليزية، وقاعدة بيانات لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، وقوائم SGS، وهيئة BIS الهندية.

دراسة ولا أغرب.. ملاحظاتك الصوتية على "واتساب" تكشف إصابتك بالاكتئاب

كشفت دراسة ولا أغرب إلى أنه يمكن للذكاء الاصطناعي إمكانية تحديد الأشخاص المصابين باضطراب الاكتئاب الشديد من خلال تسجيلات صوتية قصيرة وذلك عبر تطبيق واتساب تصف أحداث أسبوعهم، إلا أنه يبدو أكثر دقة مع النساء منه مع الرجال

فوفقًا لدراسة دولية اختبرت نموذجًا للذكاء الاصطناعي على 74 شخصًا مختلفًا، بعضهم مصاب بالاكتئاب والبعض الآخر غير مصاب.وباستخدام وصف أحداث أسبوعهم، تمكن الذكاء الاصطناعي من تحديد النساء المصابات بالاكتئاب

لسبب غير متوقع | منصات تيك توك وميتا ويوتيوب تنتظر المحاكمة .. ما القصة ؟

من المقرر أن تواجه منصات TikTok وMeta Platforms وYouTube المحاكمة في كاليفورنيا هذا الأسبوع وبسبب مزاعم بأن منصاتها تساهم في إدمان الشباب والإضرار بصحتهم العقلية.

تتمحور القضية، التي تنظر فيها محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا، حول شابة من كاليفورنيا تبلغ من العمر 19 عامًا، يُشار إليها في ملفات المحكمة بالأحرف الأولى KGM

بميزات الذكاء الاصطناعي .. إليك أفضل نظارة ذكية بالأسواق في 2026

تشهد الأجهزة القابلة للارتداء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بدون شاشة رواجاً ملحوظاً هذه الأيام وقد تكون نظارات الذكاء الاصطناعي الجديدة من Rokid هي أوضح دليل حتى الآن على الاتجاه الذي تتجه إليه النظارات الذكية.

أُطلقت نظارات Rokid AI في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) كمنافس جديد لنظارات Ray-Ban AI من Meta ، حيث تخلّت عن الشاشة وخفضت سعرها. ورغم أن نظارات Rokid AI لا تحمل شعار Ray-Ban على الإطار، إلا أنها تشبه إلى حد كبير نظارات Meta AI.