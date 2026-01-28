رئيس مدينة بورفؤاد: سيادة القانون والانضباط الحضري يمثلان أساسا لبناء مدينة آمنة ومستدامة

أجرى الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأربعاء ،جولة ميدانية موسعة شملت مساكن الأمل وشارع عادل الجزار ومحيط مسجد عباد الرحمن بمساكن الحزب الوطني لإزالة كافة الإشغالات والتعديات ومتابعة مدى التزام المحال التجارية والأكشاك بالمساحات القانونية المقررة وعدم التعدي على الأرصفة الجانبية وحرم الطريق وذلك في إطار جهود الأجهزة التنفيذية لإعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة، رافقه خلالها الأستاذ محمد درويش مدير إدارة الإشغالات.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ولاسيما التي تتعلق بالإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين لتحقيق السيولة المرورية وفرض الانضباط.

وجاءت الجولة التفقدية بهدف فرض الالتزام بالقانون، وتحقيق الانضباط في الشوارع والميادين، خاصة بالمناطق ذات الكثافات التجارية المرتفعة، حيث تم ضبط أكشاك مخالفة، وعربات بيع متحركة، وتعديات من بعض المحال التجارية على الأرصفة العامة، الأمر الذي كان يحول دون الاستخدام الآمن للطريق من جانب المشاة وقائدي المركبات.

من جانبه، أكد الدكتور إسلام بهنساوي، أن أجهزة المدينة ماضية في تنفيذ حملات يومية ومفاجئة، لإزالة الإشغالات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الطريق العام، في إطار خطة متكاملة لإعادة الوجه الحضاري للشوارع.

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على أن الأرصفة مخصصة للمشاة فقط، ولن يتم السماح بالتعدي عليها من أي جهة، سواء من أصحاب المحال أو الباعة الجائلين، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية تعمل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لضمان استمرارية الحملات ومنع عودة المخالفات مرة أخرى.

وتعكس هذه الحملات حرص مدينة بورفؤاد على تحسين جودة الحياة، من خلال توفير بيئة مرورية آمنة، ومساحات منظمة للمشاة، إلى جانب الارتقاء بالمظهر العمراني والصحي.

وفي هذا السياق، دعا الدكتور إسلام بهنساوي المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية إلى الالتزام بالقانون وعدم التعدي على الطريق العام، مؤكداً أن سيادة القانون والانضباط الحضري يمثلان أساسًا لبناء مدينة آمنة ومستدامة تليق بأبناء بورفؤاد.