رئيس مدينة بورفؤاد: حملات مكثفة لإزالة التعديات بمساكن العبور| شاهد

تزامناً مع إزالة الأسواق العشوائية، قاد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة الجانبية من محيط مساكن العبور، في إطار جهود استعادة الانضباط وتحقيق سيولة مرورية وحركة آمنة للمواطنين.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ولاسيما التي تتعلق بالإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين لتحقيق السيولة المرورية وفرض الانضباط.

رافقه خلالها المهندسة سارة التابعي مدير المركز التكنولوجي المتطور لإصدار تراخيص المحال العامة، الأستاذ محمد درويش مدير إدارة الإشغالات، والأستاذ محمد المنصوري مسئول التفتيش بالمركز التكنولوجي المتطور لإصدار تراخيص المحال العامة.

بهنساوي : الأجهزة التنفيذية ماضية في تتفيذ حملات يومية لمجابهة كافة أنواع التعديات

وخلال الحملة، وجه رئيس مدينة بورفؤاد بإزالة جميع التعديات المخالفة ، ورفع البضائع المفترشة على الأرصفة والممرات بين العمارات، مع إعادة فتحها أمام حركة المشاة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى .

وفي سياق متصل، أكد رئيس مدينة بورفؤاد ، أن الأجهزة التنفيذية المعنية ماضية فى تنفيذ حملات الإشغالات بشكل يومى ولن يتم التهاون مع أى مخالفة تعيق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر الحضارى للشارع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون وإعادة الانضباط إلى الشارع البورفؤادي.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي أن الطريق العام ملكاً للمواطنين، وأن الحملات تستهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وتيسير حركة السير، مشددا على فتح الطرق لكونها محور مروري للسيارات والمشاة.