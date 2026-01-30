قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتوجيهات حكومية.. خطة متكاملة لتدشين معارض «أهلاً رمضان» وتوفير السلع الشهر المقبل
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح
موجة اعتقالات واسعة في إيران.. تقارير عن احتجاز المحتجين في مستودعات ومرافق سرية
الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة.. وتفتتح 53 مسجدا جديدا اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026
الطقس اليوم | ارتفاع طفيف في درجات الحرارة .. والأجواء تميل للدفء
مصر وتونس في نهائي تاريخي لأمم أفريقيا لكرة اليد
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
لماذا سمي شعبان بشهر الغفلة وسبب تخصيصه بالطاعة ؟ عالم أزهري يجيب
سعر الدولار اليوم 30 - 1 - 2026
عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور
توك شو

توك شو| بكري: التاريخ لا يذكر سوى الأبطال والرئيس السيسي نموذجا.. وفتح: الجميع يجب ينحني احتراما لقوة وصمود الشعب الفلسطيني

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مصطفى بكري: التاريخ لا يذكر سوى الأبطال .. والرئيس السيسي نموذجا
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن المصريين تمسكوا بالاستقرار ووقفوا ضد الفوضى، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف إلى جانب الوطن والشعب.


فاروق حسني : جائزة جوي أوورد شعرتُ أنها تكريم لكل المصريين
قال الفنان الكبير ووزير الثقافة الأسبق الدكتور فاروق حسني إن فوزه بجائزة «جوي أوورد» كان له طابع خاص ومختلف، مؤكدًا أنه شعر بأن التكريم لم يكن موجهًا لشخصه فقط، بل لكل المصريين، واصفًا لحظة تكريمه بأنها «لا يمكن وصفها».

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو
استضافت الإعلامية منى الشاذلي، الجراح العالمي للقلب الدكتور مجدي يعقوب، خلال حلقتها اليوم من برنامج "معكم منى الشاذلي" بحضور تلاميذ وزملاء الدكتور وعدد من أسرته، في حلقة استثنائية.

تسعير غير عادل .. شعبة تجار المحمول تنتقد زيادات أسعار الموبايلات في مصر
علق محمد الحداد عضو الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس شعبة تجار المحمول، على زيادة أسعار الهواتف المحمولة في مصر .

فتح: الجميع يجب ينحني احترامًا لقوة وصمود الشعب الفلسطيني
أكد جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الاتفاق على وحدة المفهوم السياسي الفلسطيني يمثل الحل الأمثل في المرحلة الراهنة، مشددًا على ضرورة تنظيم السلاح الفلسطيني في إطار وطني جامع.

أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري .. السر في هذه الأمور
قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هناك انخفاض لقيمة الدولار أمام الجنيه المصري، ولكن هناك أسباب عالمية ومحلية.

برودة غير مألوفة | تحذير عاجل للأرصاد
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 29 يناير 2026، نشاطًا ملحوظًا للرياح على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، حيث من المتوقع أن تتراوح سرعتها ما بين 35 إلى 50 كم/س.

أستاذ سموم تحذر: تسرب الغاز خطر صامت.. وهذه خطوات الوقاية المنقذة للحياة
حذّرت الدكتورة مها غانم، أستاذ السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، من خطورة حوادث تسرب الغاز داخل المنازل، مؤكدة أن الالتزام بإجراءات السلامة البسيطة قد يحمي الأسر من كوارث مميتة.

جوتيريش: المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تعني انسحاب إسرائيل الكامل
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله في غزة والأمر لا يقتصر على توفير الغذاء، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


ويتكوف عن غزة : يمكن القول إننا في المرحلة الثانية الآن
أكد ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي، أن سياسة السلام عبر القوة مكنت من إعادة المحتجزين بقطاع غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

مصطفى بكري الرئيس عبد الفتاح السيسي فاروق حسني مجدي يعقوب الهواتف المحمولة

