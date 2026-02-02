قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حجازي يقود تشكيل نيوم ضد الأخدود في دوري روشن السعودي
اندلاع حريق في سيارة ملاكي داخل محطة وقود بأسيوط
تحرك عاجل من التعليم لتطوير مناهج البكالوريا وتدريب معلمي المدارس المطبقة للنظام
سقوط طائرة مسيرة مجهولة على قاعدة عسكرية بولندية
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد حفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان
خضوع نجم آرسنال لعملية جراحية وغيابه لفترة طويلة
تصعيد فوق البلطيق.. الناتو يلاحق الطائرات الروسية بليتوانيا 7 مرات في يناير
تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور
عمرو الورداني: 4 أمور تنال بها ثواب ليلة النصف من شعبان.. احرص عليها | صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
إيران تلغي المناورات العسكرية في مضيق هرمز بعد تحذير أمريكي
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| تحديث HyperOS 3 .. أفضل ساعة ذكية في الأسواق

لمياء الياسين

  نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها

عدد محدود | تحديث HyperOS 3 يصل إلى تلك الأجهزة .. هل هاتفك منها

وصل طرح تحديث HyperOS 3 من شاومي إلى حوالي 95% من الاكتمال. حتى الآن، وصل التحديث الرئيسي لنظام التشغيل أندرويد 16 إلى غالبية الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتوافقة من علامات شاومي، وبوكو، وريدمي. سيصل التحديث إلى عدد محدود من هذه الأجهزة، حيث تقترب شاومي من المرحلة الأخيرة من عملية التحديث. إليكم قائمة بجميع الطرازات المتبقية، ومواعيد وصول تحديث HyperOS 3 إليها

بمميزات احترافية وبطارية تدوم لساعات.. أفضل ساعة ذكية في الأسواق

إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في ساعات كاسيةو الجديدة فقد أطلقت شركة كاسيو رسميًا مجموعة جديدة من ساعات جي-شوك ​التي ​تجمع بين الإطارات المعدنية والشاشات الحمراء الجريئة لإطلالة مميزة وعملية متينة للاستخدام اليومي. وقد تم إطلاق الطرازات الأربعة الجديدة، وهي GM-110YRA-8JF وGM-2100YRA-8JF وGM-5600YRA-8JF وGM-6900YRA-8JF، رسميًا في اليابان.

بميكروفونات في علبة الشحن .. نوثينج تغزو الأسواق بسماعات Nothing Ear 3
 

أعلنت شركة نوثينج Nothing، عن إطلاق سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Nothing Ear 3، التي تعد واحدة من السماعات المتميزة التي توفر تجربة صوتية رائعة وتقنية إلغاء الضوضاء النشطة ANC القوية، بالإضافة إلى بعض الميزات الجديدة المبتكرة. 

تتوافر سماعات Nothing Ear 3 مع محركات ديناميكية مقاس 12 مم، مع دعم للكشف عن وجود الأذن، وضع التأخير المنخفض، ومعدل تردد معادل 8-band، كما تقدم نوثينج تحسينات في الصوت على مستوى الترددات المنخفضة الباس والمرتفعة التريبل.

أصغر من الهاتف.. سر حاسوب Minix Neo Z95 المحمول 

إذا كنت تتمنى جهاز كمبيوتر متكاملًا أصغر من هاتفك الذكي، فقد يكون جهاز Minix Neo Z95 الجديد هو ما تبحث عنه. أطلقت شركة Minix هذا النظام فائق الصغر المصمم خصيصًا لمهام سطح المكتب اليومية. صحيح أننا رأينا أجهزة كمبيوتر صغيرة من قبل، لكن جهاز Minix Neo Z95 الجديد يمكن وضعه حرفيًا في جيبك.

يبلغ حجم جهاز Neo Z95 حوالي 88 × 88 × 43 ملم، وهو صغير بما يكفي لحمله بيد واحدة، ومع ذلك فهو يتمتع بمواصفات داخلية قوية بشكلٍ مدهش. فهو مزود بمعالج Intel N95، وهو معالج رباعي النواة من فئة Alder Lake-N يصل تردده إلى حوالي 3.4 جيجاهرتز.

