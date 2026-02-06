قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الناصر محمد يكشف تفاصيل غيابات الزمالك قبل السفر إلى زامبيا

رباب الهواري

أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عبر المركز الإعلامي للنادي، تفاصيل قائمة الفريق المتجهة إلى زامبيا، استعدادًا لمواجهة زيسكو، موضحًا أسباب غياب بعض اللاعبين، بالإضافة إلى المستجدات الطبية داخل الفريق.
 

استبعاد عبد الله السعيد بسبب نزلة برد وارتفاع الحرارة

وأكد مدير الكرة أن عبد الله السعيد يعاني من نزلة برد قوية مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة، وهو ما دفع الجهاز الفني والطبي لاتخاذ قرار باستبعاده من قائمة الفريق المسافرة، حرصًا على سلامته وعدم تفاقم حالته الصحية.
 

إصابة القدم تُبعد خوان بيزيرا عن بعثة الزمالك
 

وأشار عبد الناصر محمد إلى أن البرازيلي خوان بيزيرا سيغيب أيضًا عن رحلة الزمالك إلى زامبيا، بسبب الإصابة التي يعاني منها في القدم، والتي كانت السبب في عدم مشاركته خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية الأخيرة في الدوري.
 

استمرار غياب بانزا والجزيري بسبب نزلة برد
 

وأوضح مدير الكرة أن الغياب مستمر لكل من الأنجولي شيكو بانزا والتونسي سيف الدين الجزيري، وذلك بسبب إصابتهما بنزلة برد، ما يجعل مشاركتهما غير ممكنة في الوقت الحالي حتى يتماثلا للشفاء الكامل.

عمر جابر خارج الحسابات بسبب إصابة الركبة

كما أكد أن عمر جابر لا يزال بعيدًا عن المشاركة، نتيجة تعرضه لإصابة تتمثل في جزع بالرباط الداخلي للركبة، ويواصل اللاعب تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

تعافي محمد السيد وإيشو وعودتهما للقائمة

وفي المقابل، شهدت القائمة خبرًا إيجابيًا بتعافي كل من محمد السيد وأحمد عبد الرحيم “إيشو”، حيث انضم الثنائي رسميًا إلى بعثة الزمالك المسافرة، بعد التأكد من جاهزيتهما الطبية.

موعد سفر بعثة الزمالك إلى زامبيا

واختتم عبد الناصر محمد تصريحاته بالتأكيد على أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم ستغادر القاهرة في تمام الثانية والنصف فجرًا، متجهة إلى زامبيا، استعدادًا لخوض مواجهة زيسكو المقبلة


 

