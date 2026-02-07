أخبار التكنولوجيا| حظر روبلوكس في مصر يدفع اللاعبين لبيع الحسابات.. نموذج أنثروبيك الجديد يكتشف 500 ثغرة برمجية عالية الخطورة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
سبوتيفاي تنافس Apple Music بميزة تحكي قصة كل أغنية
أعلنت شركة سبوتيفاي Spotify، عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم حول الأغنية “About the Song”، والتي تتيح للمستخدمين استكشاف القصص والخلفيات المرتبطة بالأغاني التي يستمعون إليها.
نموذج أنثروبيك الجديد يكتشف 500 ثغرة برمجية عالية الخطورة
كشفت شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك Anthropic، عن أن أحدث نماذجها اللغوية الكبيرة Claude Opus 4.6، نجح في اكتشاف أكثر من 500 ثغرة أمنية خطيرة غير معروفة سابقا في مكتبات مفتوحة المصدر، من بينها Ghostscript وOpenSC وCGIF.
مفاجآت آبل لمستخدمي آيفون.. اكتشف أبرز الميزات في تحديثي iOS 26.3 وiOS 26.4
تعمل شركة آبل Apple، حاليا على تحديثين تدريجيين لنظام iOS 26، حيث يقترب إصدار iOS 26.3 من الإطلاق، على أن يتبعه iOS 26.4 بعد اختبارات تجريبية إضافية.
مويا.. روبوت صيني يمشي مثل البشر ويبتسم ويغمز بدقة مذهلة
شهدت سباقات الروبوتات البشرية في الصين منعطفا ملفتا أواخر الشهر الماضي، عندما كشفت شركة DroidUp عن روبوتها مويا Moya، الذي تصفه بأنه أول روبوت ذكي متجسد بالكامل يحاكي البشر بشكل كامل.
آبل تستعد لإطلاق iPhone 17e .. كم سعره المتوقع؟
بينما تبني سامسونج الزخم لحدث Galaxy S26 Unpacked، تستعد شركة آبل لإطلاق هاتف آيفون جديد هذا الشهر، وفق تقارير حديثة.
بـ15 ألف جنيه.. حظر روبلوكس في مصر يدفع اللاعبين لبيع الحسابات
أثار حظر لعبة روبلوكس في مصر موجة من الجدل بين اللاعبين، بعدما بدأ عدد متزايد منهم في عرض حساباتهم للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الألكترونية، في محاولة لتعويض خسائرهم بعد تعذر الوصول إلى اللعبة رسميا.
أوبن إيه آي تتفوق على أنثروبيك بإطلاق نموذج برمجي يبني نفسه
أعلنت شركة أوبن أيه آي OpenAI، عن إطلاق أداة البرمجة الوكيلة الجديدة Codex الموجهة لمطوري البرمجيات، قبل أن تكشف اليوم عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد صمم لتعزيز قدرات هذه الأداة، وهو GPT-5.3 Codex.
بعد حظر روبلوكس.. التجهيز لحجب أشهر تطبيقات المراهنات| ما هو 1xBet؟
في أعقاب قرار حظر لعبة روبلوكس، تدرس الحكومة المصرية إصدار قرارا خلال ساعات بحجب عدد كبير من تطبيقات المراهنات الإلكترونية، في إطار جهود الدولة للحد من آثارها السلبية على المجتمع، ومن المتوقع أن يشمل الحظر قريبا أبرز هذه التطبيقات، وهو تطبيق "إكس بت"، الذي وصف بأنه مخالف لقانون جرائم تقنية المعلومات.