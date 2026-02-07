أخبار التكنولوجيا| حظر روبلوكس في مصر يدفع اللاعبين لبيع الحسابات.. نموذج أنثروبيك الجديد يكتشف 500 ثغرة برمجية عالية الخطورة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



سبوتيفاي تنافس Apple Music بميزة تحكي قصة كل أغنية



أعلنت شركة سبوتيفاي Spotify، عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم حول الأغنية “About the Song”، والتي تتيح للمستخدمين استكشاف القصص والخلفيات المرتبطة بالأغاني التي يستمعون إليها.



نموذج أنثروبيك الجديد يكتشف 500 ثغرة برمجية عالية الخطورة



كشفت شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك Anthropic، عن أن أحدث نماذجها اللغوية الكبيرة Claude Opus 4.6، نجح في اكتشاف أكثر من 500 ثغرة أمنية خطيرة غير معروفة سابقا في مكتبات مفتوحة المصدر، من بينها Ghostscript وOpenSC وCGIF.

تعمل شركة آبل Apple، حاليا على تحديثين تدريجيين لنظام iOS 26، حيث يقترب إصدار iOS 26.3 من الإطلاق، على أن يتبعه iOS 26.4 بعد اختبارات تجريبية إضافية.

شهدت سباقات الروبوتات البشرية في الصين منعطفا ملفتا أواخر الشهر الماضي، عندما كشفت شركة DroidUp عن روبوتها مويا Moya، الذي تصفه بأنه أول روبوت ذكي متجسد بالكامل يحاكي البشر بشكل كامل.

بينما تبني سامسونج الزخم لحدث Galaxy S26 Unpacked، تستعد شركة آبل لإطلاق هاتف آيفون جديد هذا الشهر، وفق تقارير حديثة.

أثار حظر لعبة روبلوكس في مصر موجة من الجدل بين اللاعبين، بعدما بدأ عدد متزايد منهم في عرض حساباتهم للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الألكترونية، في محاولة لتعويض خسائرهم بعد تعذر الوصول إلى اللعبة رسميا.

أعلنت شركة أوبن أيه آي OpenAI، عن إطلاق أداة البرمجة الوكيلة الجديدة Codex الموجهة لمطوري البرمجيات، قبل أن تكشف اليوم عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد صمم لتعزيز قدرات هذه الأداة، وهو GPT-5.3 Codex.

في أعقاب قرار حظر لعبة روبلوكس، تدرس الحكومة المصرية إصدار قرارا خلال ساعات بحجب عدد كبير من تطبيقات المراهنات الإلكترونية، في إطار جهود الدولة للحد من آثارها السلبية على المجتمع، ومن المتوقع أن يشمل الحظر قريبا أبرز هذه التطبيقات، وهو تطبيق "إكس بت"، الذي وصف بأنه مخالف لقانون جرائم تقنية المعلومات.