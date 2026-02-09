قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

ثلاث منصات كلاسيكية جديدة قادمة إلى Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online
Nintendo Switch Online
احمد الشريف

كشفت منصة ComicBook أن تقريرًا جديدًا أشار إلى أن خدمة Nintendo Switch Online تستعد لاستقبال ثلاث منصات كلاسيكية إضافية في الفترة المقبلة، تشمل جهازًا منزليًا من نينتندو، وجهازًا محمولًا من الشركة، ومنصة قديمة من سيجا. 

أوضحت المنصة أن هذه المعلومات جاءت عبر بودكاست يقدمه المسرب المعروف نيك بيكر (Nick Baker)، الذي يمتلك سجلًا من التسريبات المرتبطة بأجهزة إكس بوكس لكنه يشارك أحيانًا معلومات عن نينتندو ومنصات أخرى. 

Wii وNintendo DS وSega CD

أوضحت ComicBook أن بيكر ذكر بالاسم المنصات الثلاث التي يتوقع انضمامها إلى Nintendo Switch Online في المستقبل، وهي Nintendo Wii، وNintendo DS، ومنصة Sega CD التابعة لسيجا. 

أشارت المنصة إلى أنه لا توجد حتى الآن أي مواعيد محددة أو إطار زمني رسمي لإطلاق دعم هذه المنصات، خاصة أن نينتندو أضافت دعم ألعاب GameCube إلى الخدمة العام الماضي، وهو ما قد يعني أن التركيز سيظل منصبًا على مكتبة GameCube خلال جزء كبير من 2026 قبل الانتقال لمنصات جديدة.

ملحقات خاصة لمحاكاة Wii وDS على السويتش

أكد التقرير أن دعم كل من Wii وNintendo DS لن يقتصر على محاكاة برمجية داخل الجهاز فحسب، بل سيتطلب أيضًا ملحقات خارجية خاصة لتوفير تجربة لعب قريبة من الأصل. 

أوضح بيكر – بحسب ComicBook – أن تشغيل ألعاب Wii سيتم عبر ملحق جديد يشبه وحدة تحكم Wii Remote التقليدية، لكنه لا يحتاج إلى شريط استشعار (Sensor Bar) منفصل كما كان الحال في جهاز Wii الأصلي، ما يشير إلى اعتماد تقنيات تتبع مختلفة أو استخدام مستشعرات الحركة في وحدة التحكم نفسها.

أشار التقرير كذلك إلى أن دعم ألعاب Nintendo DS سيستند إلى "شاشة إضافية" على شكل ملحق يمكن توصيله بالـ Switch، في محاولة لمحاكاة تجربة الشاشتين الأصلية للجهاز المحمول، في حين يتوقع أن يكون دعم ألعاب Sega CD أبسط نسبيًا، على غرار ما حدث مع منصات سيجا الأخرى التي أضيفت سابقًا للخدمة مثل Sega Genesis / Mega Drive. 

ألعاب Wii وDS الكلاسيكية مرشحة للعودة

أوضحت ComicBook أن التقرير لم يحدد الألعاب التي ستُطرح من كل منصة، لكنه أشار إلى أن قائمة Wii المحتملة يمكن أن تضم عناوين شهيرة مثل Wii Sports، وSuper Mario Galaxy، وSuper Mario Galaxy 2، وMario Kart Wii، وNew Super Mario Bros. Wii، وSuper Smash Bros. Brawl، بالإضافة إلى لعبتي The Legend of Zelda: Twilight Princess وSkyward Sword. 

أشارت المنصة إلى أن عودة هذه العناوين إلى Nintendo Switch Online ستمنح اللاعبين فرصة جديدة لتجربة مجموعة من أبرز ألعاب الجيل الذهبي للـ Wii وDS على جهاز واحد، خاصة بعد نجاح نينتندو في تقديم مكتبات NES وSNES وN64 وGame Boy وGameCube عبر حزم مختلفة ضمن الخدمة.

أولوية GameCube في 2026 

أكد التقرير أن التسريب لم يوضح ترتيب إضافة هذه المنصات الثلاث إلى Nintendo Switch Online، أي أيّها سيصل أولًا وأيّها سيلحق لاحقًا. 

أوضحت ComicBook أن تقارير سابقة من مصادر أخرى كانت قد رجّحت أن يكون Nintendo DS هو "المنصة الرئيسية التالية" في خطة نينتندو، ما يترك المجال مفتوحًا أمام احتمال أن تسبق Sega CD جهاز Wii في الإضافة الفعلية إلى الخدمة، بينما تشير تحليلات أخرى إلى أن نينتندو ستركز في الوقت الحالي على توسيع مكتبة GameCube قبل الإعلان عن موجة جديدة من المنصات الكلاسيكية.

أشارت المنصة في ختام التقرير إلى أن نينتندو لم تعلّق رسميًا حتى الآن على هذه المعلومات، وأن كل ما ورد يظل ضمن نطاق التقارير غير المؤكدة والتسريبات، إلى أن تكشف الشركة عن خططها التالية لخدمة Switch Online في أحد عروض Nintendo Direct المقبلة.

