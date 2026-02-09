ينشر تليجرام لأندرويد يحصل على تصميم جديد بالكامل بتأثير Liquid Glass

كشفت منصة 9to5Google ، أن تليجرام بدأ في طرح تحديث كبير لتطبيقه على أندرويد يحمل الإصدار 12.4.0، ويقدم اعتمادًا كاملًا لتصميم جديد يعرف باسم Liquid Glass في مختلف شاشات وواجهات التطبيق.

وأوضحت المنصة، أن التحديث يتوفر حاليًا عبر متجر جوجل بلاي، ويمنح التطبيق طبقة تصميم جديدة أقرب لما هو متاح على iOS، مع استخدام مكثف للعناصر الشفافة والمؤثرات الزجاجية خاصة في الوضع الفاتح.

شريط تنقّل سفلي بأربع تبويبات بدل القائمة الجانبية

وأوضحت 9to5Google، أن أبرز تغيير في التصميم الجديد هو إضافة شريط تنقّل سفلي ثابت مكون من أربع تبويبات رئيسية هي الدردشات (Chats)، جهات الاتصال (Contacts)، الإعدادات (Settings)، والملف الشخصي (Profile)، ويظل الشريط ظاهرًا حتى أثناء التمرير داخل القوائم.

وأشارت المنصة، إلى أن هذا التوجه مستوحى بوضوح من أسلوب التصميم على iOS، ويأتي كبديل للقائمة الجانبية التقليدية (Hamburger Menu) التي تمت إزالتها بالكامل في هذا التحديث، مع نقل خيارات مثل "إنشاء مجموعة جديدة" وغيرها إلى قائمة ثلاث نقاط في أعلى شاشة الدردشات.

توحيد لغة التصميم بين أندرويد وiOS

وأكد التقرير، أن هذا التحديث على أندرويد يأتي بعد فترة قصيرة من إطلاق تليجرام دعمًا كاملًا لتصميم Liquid Glass على تطبيق iOS في يناير الماضي، في خطوة تشير إلى رغبة الشركة في تقليل الفارق بين واجهتي المنصتين.

وأوضحت 9to5Google، أن التصميم الجديد لا يقتصر على الشفافية فقط، بل يعتمد أيضًا على طبقات متعددة وعمق بصري وحركات انتقالية أكثر سلاسة، بحيث يظهر التطبيق وكأنه مبني على طبقات زجاجية شفافة فوق خلفية ديناميكية.

ردود فعل متباينة

وأشارت 9to5Google، إلى أن تليجرام كان قد جرّب عناصر من تصميم Liquid Glass في نسخة تجريبية على أندرويد خلال نهاية 2025، وأن ردود فعل المستخدمين في قناة النسخة التجريبية جاءت في ذلك الوقت سلبية إلى حد كبير.

وأوضحت المنصة، أن الانتقال الحالي إلى تطبيق هذا التصميم بشكل كامل في النسخة المستقرة قد يثير نقاشًا جديدًا بين المستخدمين، بين من يفضّل المظهر الحديث والشفاف، ومن يفضل الواجهة الكلاسيكية القديمة الأقرب لأسلوب أندرويد التقليدي.

طرح تدريجي للتحديث عبر متجر جوجل بلاي

وأكدت 9to5Google أن تحديث تليجرام لأندرويد إلى الإصدار 12.4.0 يجري طرحه بشكل تدريجي عبر متجر جوجل بلاي، ما يعني أن وصول التصميم الجديد قد يستغرق وقتًا حتى يظهر لجميع المستخدمين حول العالم.

وأوضحت المنصة، أن المستخدمين الذين لم يصلهم التحديث بعد يمكنهم التحقق يدويًا من صفحة التطبيق على المتجر خلال الأيام المقبلة، أو تحميل النسخة الأحدث عند توافرها، في انتظار ما إذا كانت تليجرام ستضيف لاحقًا خيارًا يتيح تقليل أو تعطيل تأثيرات Liquid Glass ضمن إعدادات توفير الطاقة أو المظهر مثلما فعلت في إصدارات تجريبية سابقة.