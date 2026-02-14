قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس الاتحاد الإنجليزي| ليفربول يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول
قبل سحور رمضان.. اعرف الفرق بين الفجر الصادق والكاذب
مصر الأول عربيًا وأفريقيًا والثالث عالميا في تصنيف فيفا للرياضات الإلكترونية
درجات الحرارة المتوقعة غدا.. الأرصاد تكشف التفاصيل عن طقس الأحد
الصحة: دعم الدولة لضمان أمان أكياس الدم ارتفع 4 أضعاف
بيراميدز يهزم باور ديناموز بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية رسالة طمأنة للمواطنين
مساحة عملاقة.. ماذا تقدم تويوتا إنوفا 2026 وكم سعرها في السعودية؟
أبو زهرة: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تؤكد أولوية المواطن لدى الدولة
شوط أول إيجابي بين إنتر ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي
دنيا سمير غانم: أنا مع التربية الحديثة للأطفال.. وخناقاتي مع زوجي على الواتس آب
الاتحاد المصري لكرة اليد يستنكر أحداث مباراة الأهلي وسموحة للناشئين ويوقع عقوبات
تكنولوجيا وسيارات

تقنية تجمع قلبين لا يتحدثان نفس اللغة.. كيف تكسر الترجمة الفورية حاجز المشاعر؟

Microsoft Translator
Microsoft Translator
احمد الشريف

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الزوجين ديفيد دودا (62 عامًا) وهونج ليانج (57 عامًا)، المقيمين في مدينة نيو هيفن بولاية كونيتيكت الأمريكية، يعيشان زواجًا مستقرًا رغم أن الأول لا يتحدث إلا الإنجليزية، بينما لا تتحدث زوجته إلا الصينية الماندرين، معتمدين بشكل أساسي على تطبيق الترجمة المجاني Microsoft Translator للتفاهم في تفاصيل حياتهم اليومية.​

أوضحت الصحيفة أن الزوجين يمتلكان ثمانية بنوك طاقة احتياطية (باور بانك) لضمان عدم انقطاع شحن هواتفهما، لأن تعطل الهاتف أو نفاد البطارية يعني فعليًا فقدان القدرة على التواصل بينهما في اللحظة نفسها.​

تطبيق Microsoft Translator 

أشارت نيويورك تايمز إلى أن ديفيد وهونج يستخدمان التطبيق بشكل يشبه «الترجمة الفورية مع شريط نصي»، حيث يحول Microsoft Translator ما يقوله أحدهما صوتيًا إلى نص مترجم يظهر على شاشة الهاتف أمام الطرف الآخر، فيقرأه أولًا ثم يرد بلغته.​

أكد التقرير أن الزوجين يسيران أحيانًا في الشارع وذراعاهما متشابكتان، ليس فقط بدافع المودة، بل أيضًا لأن أحدهما يتولى توجيه الطريق بينما ينشغل الآخر بقراءة الترجمة على شاشة الهاتف، تجنبًا للاصطدام أو فقدان التركيز أثناء الحديث.​

تواصل يفرض حضورًا كاملًا وانتباهًا مضاعفًا

أوضحت الصحيفة أن طريقة التواصل هذه تجبر ديفيد وهونج على منح بعضهما انتباهًا كاملًا عند الحديث، إذ لا يمكن لأي منهما «الاستماع بنصف تركيز» أو التحدث من غرفة أخرى، لأن كل جملة تحتاج أن تُقال أمام الهاتف، ثم تُقرأ من الشاشة قبل الرد.​

أشارت نيويورك تايمز إلى أن الزوجين يقضيان أحيانًا ساعات وهما جالسان على الأريكة أو مستلقيان على السرير، يتبادلان العبارات ذهابًا وإيابًا عبر التطبيق، إلى أن يتأكدا من أن كل طرف فهم بدقة ما يقصده الآخر، وهو ما يصفه ديفيد بأنه يجعل الحوار أبطأ، لكنه أكثر حضورًا وعمقًا.​

Microsoft Translator Microsoft تطبيق Microsoft Translator

