جمال الدين: تطوير الكوادر البشرية عامل جذب رئيسي للاستثمار في قناة السويس

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اقتصادية قناة السويس وشركة (شغلني) المتخصصة في تقديم خدمات التوظيف والتدريب والربط بين الشركات وأصحاب الأعمال وبين الكوادر والكفاءات البشرية، ويستهدف البروتوكول تحقيق الشراكة والتعاون بين الهيئة و (شغلني) لتلبية احتياجات المشروعات القائمة والجاري إنشاؤها بالموانئ البحرية والمناطق الصناعية التابعة للهيئة من العمالة المدربة الماهرة، وتسهيل عملية التوظيف للشركات والمستثمرين داخل الهيئة، وتنمية قدرات الكوادر الشبابية المصرية خاصة في مدن القناة وسيناء، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل الاحتياجات الوظيفية للشركات خاصة من المهن الفنية والتقنية واللوجستية المستهدفة، وكذا عقد ملتقيات التوظيف وورش العمل المشتركة بين الشركات العاملة بالهيئة والشباب الباحثين عن عمل.

جاء ذلك في إطار استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الهادفة لخلق فرص العمل للشباب.

وقد قام بتوقيع البروتوكول هناء مصطفى، مستشار الهيئة لشؤون الموارد البشرية، و عمر خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة شغلني.

جمال الدين: تأسيس بنية بشرية من العمالة المؤهلة يمثل عامل جذب إضافي يعزز من تنافسية اقتصادية قناة السويس

وعلى هامش مراسم التوقيع اكد وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تولي اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في رأس المال البشري الذي يمثل ركنًا رئيسًا باستراتيجية الهيئة، والميزة التنافسية الأبرز للهيئة نظرًا لما تمتلكه مصر من كوادر متميزة بجميع المجالات سواء الوظائف التخصصية أو المهن الحرفية، مؤكدًا أن التطور المتسارع للصناعة وتقنياتها يتطلب تطويرًا في مستوى المهارات والقدرات المطلوبة للحصول على فرصة عمل، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والأدوية والمواد الخام، وصناعة السيارات، والعمل بمحطات الموانئ المتنوعة التي تمتلك أحدث أساليب التشغيل عالميًّا، مضيفًا أن التعاون مع شركة متخصصة في توظيف وتدريب العمالة يمثل إضافة لعملية التوظيف، ويخلق بنية بشرية من العمالة المدربة تمثل دعمًا للجاهزية الكبرى التي تمتلكها الهيئة على مستوى البنية التشريعية والبنية التحتية والمرافق ومصادر الطاقة، والموقع الاستراتيجي، والتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية، والنفاذية للأسواق العالمية بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية، ما يعزز من قدرة الهيئة على جذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، ويرسخ مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي.