قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
بعد مطالبات قيادات الوفد باسترداد 18 مليون جنيه من الحزب.. أزمة الديون تلاحق بيت الأمة
الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان
الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جمال الدين: تطوير الكوادر البشرية عامل جذب رئيسي للاستثمار في قناة السويس

جمال الدين: تأسيس بنية بشرية من العمالة المؤهلة يمثل عامل جذب إضافي يعزز من تنافسية اقتصادية قناة السويس
جمال الدين: تأسيس بنية بشرية من العمالة المؤهلة يمثل عامل جذب إضافي يعزز من تنافسية اقتصادية قناة السويس
محمد الغزاوى

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اقتصادية قناة السويس وشركة (شغلني) المتخصصة في تقديم خدمات التوظيف والتدريب والربط بين الشركات وأصحاب الأعمال وبين الكوادر والكفاءات البشرية، ويستهدف البروتوكول تحقيق الشراكة والتعاون بين الهيئة و (شغلني) لتلبية احتياجات المشروعات القائمة والجاري إنشاؤها بالموانئ البحرية والمناطق الصناعية التابعة للهيئة من العمالة المدربة الماهرة، وتسهيل عملية التوظيف للشركات والمستثمرين داخل الهيئة، وتنمية قدرات الكوادر الشبابية المصرية خاصة في مدن القناة وسيناء، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل الاحتياجات الوظيفية للشركات خاصة من المهن الفنية والتقنية واللوجستية المستهدفة، وكذا عقد ملتقيات التوظيف وورش العمل المشتركة بين الشركات العاملة بالهيئة والشباب الباحثين عن عمل.

جاء ذلك في إطار استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الهادفة لخلق فرص العمل للشباب.

وقد قام بتوقيع البروتوكول  هناء مصطفى، مستشار الهيئة لشؤون الموارد البشرية، و عمر خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة شغلني.

جمال الدين: تأسيس بنية بشرية من العمالة المؤهلة يمثل عامل جذب إضافي يعزز من تنافسية اقتصادية قناة السويس

وعلى هامش مراسم التوقيع اكد وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تولي اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في رأس المال البشري الذي يمثل ركنًا رئيسًا باستراتيجية الهيئة، والميزة التنافسية الأبرز للهيئة نظرًا لما تمتلكه مصر من كوادر متميزة بجميع المجالات سواء الوظائف التخصصية أو المهن الحرفية، مؤكدًا أن التطور المتسارع للصناعة وتقنياتها يتطلب تطويرًا في مستوى المهارات والقدرات المطلوبة للحصول على فرصة عمل، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والأدوية والمواد الخام، وصناعة السيارات، والعمل بمحطات الموانئ المتنوعة التي تمتلك أحدث أساليب التشغيل عالميًّا، مضيفًا أن التعاون مع شركة متخصصة في توظيف وتدريب العمالة يمثل إضافة لعملية التوظيف، ويخلق بنية بشرية من العمالة المدربة تمثل دعمًا للجاهزية الكبرى التي تمتلكها الهيئة على مستوى البنية التشريعية والبنية التحتية والمرافق ومصادر الطاقة، والموقع الاستراتيجي، والتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية، والنفاذية للأسواق العالمية بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية، ما يعزز من قدرة الهيئة على جذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، ويرسخ مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي.

السويس اقتصادية قناة السويس قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

السعيد وعبد المجيد

داخل غرفة الملابس.. حسام عبدالمجيد يعتذر لعبدالله السعيد: «نرفزة الملعب»

ترشيحاتنا

فن الحرب

اليوم عرض أولى حلقات مسلسل فن الحرب ل يوسف الشريف

حمدية

بسبب تشويه صورة المرأة العراقية.. منع مسلسل حمدية من العرضl تفاصيل

سلاف فواخرجي

سلاف فواخرجي: لم يفرض عليا ارتداء الحجاب في إيران

بالصور

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة
صورة للقافلة
صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد