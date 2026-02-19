عثمان إبراهيم عن أزمة فينيسيوس أمام بنفيكا: تصرفاته مستفزة

أكد عثمان إبراهيم الناقد الرياضي أن فريق جالاتا سراي قدم مباراة كبيرة أمام يوفنتوس، واستحق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين في ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب «رامس بارك».

وقال عثمان إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن النتيجة كانت مفاجأة كبيرة، خاصة أن الخسارة الثقيلة لفريق بحجم يوفنتوس لم تكن متوقعة، مشيرًا إلى أن الفريق الإيطالي أصبح قريبًا من توديع البطولة في ظل صعوبة تعويض الفارق خلال مواجهة الإياب، قائلاً" أن تحقيق “ريمونتادا” أمام فريق ظهر بهذه القوة يبدو أمرًا معقدًا للغاية".

وتطرق عثمان إبراهيم إلى ما شهدته مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني بهدف نظيف سجله فينيسيوس جونيور، مشيراً إلى أن احتفال اللاعب البرازيلي بطريقة راقصة أمام جماهير بنفيكا أثار الجدل وتسبب في حصوله على بطاقة صفراء.

وأضاف أن فينيسيوس دخل في مشادة مع أحد لاعبي بنفيكا بسبب اعتقاده بتعرضه للفظ عنصري، وهو ما أدى إلى إيقاف المباراة لمدة عشر دقائق، لافتًا إلى أن اللاعب أحيانًا يقوم ببعض التصرفات التي تفسر على أنها مستفزة داخل الملعب.

وأوضح أن فينيسيوس أبلغ حكم مباراة بنفيكا بتعرضه لإساءة عنصرية من لاعب الفريق البرتغالي جيانلوكا بريستياني، مؤكدًا أن مثل هذه الوقائع تفرض ضرورة التعامل بحسم مع أي تجاوزات، مع أهمية الحفاظ على الروح الرياضية داخل المستطيل الأخضر.

