تكنولوجيا وسيارات

جيميناي يسهل إرسال الصور والفيديوهات من أي تطبيق على أندرويد

جيميني
جيميني
احمد الشريف

كشفت منصة Android Authority أن تطبيق Gemini على أندرويد حصل على تحديث جديد يسمح بمشاركة الصور والفيديوهات إليه مباشرة من أي تطبيق آخر عبر قائمة المشاركة في النظام، بدلاً من الاعتماد فقط على مرفقات داخل التطبيق نفسه.​

أوضحت المنصة أن هذه الإمكانية كانت في السابق محدودة بمشاركة صورة واحدة فقط من خارج التطبيق، كما لم يكن من الممكن إرسال مقاطع الفيديو بهذه الطريقة، ما كان يجبر المستخدم على حفظ الوسائط ثم فتح Gemini ورفعها يدويًا من خلال قائمة المرفقات.

مشاركة حتى 10 صور أو مقاطع

أشارت Android Authority إلى أن التحديث الجديد، المتاح بداية من إصدار Gemini رقم 1.0.869192867 على متجر جوجل بلاي، يتيح للمستخدمين إرسال ما يصل إلى 10 عناصر وسائط دفعة واحدة، سواء كانت صورًا أو فيديوهات، من خلال قائمة المشاركة القياسية في أندرويد.

أكدت المنصة أن النظام يسمح نظريًا بتحديد أكثر من 10 ملفات، لكن التطبيق سيقبل فقط أول 10 ملفات يتم اختيارها، بينما يتم تجاهل أي ملفات إضافية بعد هذا الحد، وهو ما يسهّل مثلًا إرسال مجموعة صور من صور جوجل أو من التخزين السحابي إلى Gemini لتحليلها أو استخدامها في طلب واحد.

توفير الوقت في مشاركة الوسائط 

أوضحت التقارير أن هذه الخطوة تمثل تحسينًا عمليًا لتجربة الاستخدام، خاصة لمن يعتمدون على Gemini في تحليل الألبومات أو المستندات المصوّرة أو لقطات الشاشة المخزنة في خدمات مثل Google Photos أو تطبيقات التخزين السحابي الأخرى.

أشارت Android Authority إلى أن المستخدم كان يحتاج قبل التحديث إلى تحميل الصور أولًا إلى الجهاز، ثم فتح Gemini واختيارها من داخل التطبيق، بينما أصبح بإمكانه الآن تحديد الصور أو الفيديوهات مباشرة من تطبيق المعرض أو التخزين، ثم الضغط على «مشاركة» واختيار Gemini ليتم إرسالها فورًا في طلب واحد.

توافر التحديث على متجر جوجل بلاي 

أكد التقرير أن الميزة الجديدة باتت متاحة في الإصدار الأخير من التطبيق على متجر جوجل بلاي، ضمن حزمة أوسع من تحسينات Gemini على أندرويد التي تركّز على جعل التعامل مع الملفات والوسائط أكثر سلاسة من خلال التكامل الأعمق مع مكونات النظام.

أوضحت تقارير موازية أن تحسين استيراد الصور والفيديو يتكامل مع تطورات أخرى في بنية جيميني، مثل رفع حدود أحجام الملفات التي يمكن تطبيق الذكاء الاصطناعي عليها وتحسين سرعة التعامل مع الوسائط المرئية، في إطار خطة جوجل لجعل Gemini أكثر فائدة في سيناريوهات العمل مع الصور والمحتوى البصري على الهواتف.

