أخبار التكنولوجيا| أجهزة سامسونج تحصل على تحديث الأمان لشهر فبراير 2026 .. و لمحدودي الدخل إليك أفضل هاتف اقتصادي بالأسواق في 2026

أجهزة سامسونج تحصل على تحديث الأمان لشهر فبراير 2026

تأخرت سامسونج نوعًا ما في بدء طرح تحديث الأمان لشهر فبراير 2026، ربما لانشغالها بإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S26. بدأ طرح التحديث أخيرًا في الأسبوع الأخير من فبراير، بدءًا بسلسلة Galaxy S25 إلا أنه قد توسع نطاق الطرح ليشمل أجهزة Galaxy الأخرى بوتيرة جيدة.

يشمل التحديث الأمني ​​لشهر فبراير 2026 الآن أكثر من اثني عشر جهازًا من أجهزة سامسونج جالاكسي. إليكم قائمة بجميع أجهزة سامسونج التي تتلقى الآن أحدث حزمة أمان.

لمحدودي الدخل .. إليك أفضل هاتف اقتصادي بالأسواق في 2026

أعلنت العلامة التجارية Ai+ عن هاتف Pulse 2، لتوسع بذلك مجموعة هواتفها الذكية ذات الأسعار المعقولة مع ترقيات تستهدف المستخدمين العاديين. ويركز الطراز الجديد، الذي يُعد خليفة هاتف AI+ Pulse الذي صدر العام الماضي، على عمر البطارية، وأداء الشاشة الأكثر سلاسة، وأحدث إصدار من نظام Android، وكاميرات محسّنة، مع الحفاظ على السعر في متناول المشترين المبتدئين.

تنافس شاومي وسامسونج .. بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة | إليك أهم مواصفاتها

بدأت شركة Poco بالترويج لوصول هواتفها الذكية الجديدة من سلسلة X وعلى الرغم من أنها لا تكشف عن أي شيء مهم، إلا أنها تلمح إلى أن الإطلاق قد يتم هذا الشهر.

من المتوقع أن تشمل المجموعة طرازين، وهما Poco X8 وPoco X8 Pro Max. يُعتقد أن هذه الأجهزة هي نسخ معدلة قليلاً من Redmi Turbo 5 و Redmi Turbo 5 Max ، المتوفرة حاليًا في الصين.

وحش الفئة المتوسطة.. هاتف iQOO Z11 Turbo بمواصفات رائدة وقدرة شحن جبارة

أكدت شركة iQOO إطلاق هاتف iQOO Z11x يوم 12 مارس وقد كشفت العديد من التفاصيل الجديدة حول الهاتف، بما في ذلك سعة البطارية وسرعة الشحن وخيارات التخزين. كما أكدت الإعلانات التشويقية عناصر التصميم وخيارات الألوان.