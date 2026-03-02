قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في شهر رمضان
الإفتاء توضح حكم فدية الصيام للمريض بمرض مزمن المتوفى في رمضان
انخفاض سعر الذهب الآن بواقع 90 جنيها للجرام عيار 21
وزير الاستثمار: تعزيز تنافسية الصادرات دعما للنمو الاقتصادي.. تفاصيل
رامز جلال عن دياب: داق النجاح في أغنية واحدة
غياب مبابي .. قائمة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني
لأول مرة منذ بدء الحرب.. انفجارات قرب منشأة أصفهان النووية وسط إيران
دياب ضحية رامز ليفل الوحش في حلقة اليوم
طقس اليوم والساعات القادمة| انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة مع نشاط الرياح
شاهد | لحظة استهداف القوات الأمريكية منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية
أذهلتني بهجومها ضد العرب .. ترامب: نسحق إيران.. والأخطر لم ينفذ بعد
زوجة النني المغربية تحذف صورهما معا وتلغي متابعته
أخبار التكنولوجيا| أجهزة سامسونج تحصل على تحديث الأمان لشهر فبراير 2026 .. و لمحدودي الدخل إليك أفضل هاتف اقتصادي بالأسواق في 2026

لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أجهزة سامسونج تحصل على تحديث الأمان لشهر فبراير 2026

تأخرت سامسونج نوعًا ما في بدء طرح تحديث الأمان لشهر فبراير 2026، ربما لانشغالها بإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S26. بدأ طرح التحديث أخيرًا في الأسبوع الأخير من فبراير، بدءًا بسلسلة Galaxy S25 إلا أنه قد توسع نطاق الطرح ليشمل أجهزة Galaxy الأخرى بوتيرة جيدة.

يشمل التحديث الأمني ​​لشهر فبراير 2026 الآن أكثر من اثني عشر جهازًا من أجهزة سامسونج جالاكسي. إليكم قائمة بجميع أجهزة سامسونج التي تتلقى الآن أحدث حزمة أمان.

لمحدودي الدخل .. إليك أفضل هاتف اقتصادي بالأسواق في 2026

أعلنت العلامة التجارية Ai+ عن هاتف Pulse 2، لتوسع بذلك مجموعة هواتفها الذكية ذات الأسعار المعقولة مع ترقيات تستهدف المستخدمين العاديين. ويركز الطراز الجديد، الذي يُعد خليفة هاتف AI+ Pulse الذي صدر العام الماضي، على عمر البطارية، وأداء الشاشة الأكثر سلاسة، وأحدث إصدار من نظام Android، وكاميرات محسّنة، مع الحفاظ على السعر في متناول المشترين المبتدئين.

تنافس شاومي وسامسونج .. بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة | إليك أهم مواصفاتها
بدأت شركة Poco بالترويج لوصول هواتفها الذكية الجديدة من سلسلة X  وعلى الرغم من أنها لا تكشف عن أي شيء مهم، إلا أنها تلمح إلى أن الإطلاق قد يتم هذا الشهر.

 من المتوقع أن تشمل المجموعة طرازين، وهما Poco X8 وPoco X8 Pro Max. يُعتقد أن هذه الأجهزة هي نسخ معدلة قليلاً من Redmi Turbo 5 و Redmi Turbo 5 Max ، المتوفرة حاليًا في الصين.

وحش الفئة المتوسطة.. هاتف iQOO Z11 Turbo بمواصفات رائدة وقدرة شحن جبارة

أكدت شركة iQOO إطلاق هاتف iQOO Z11x  يوم 12 مارس وقد كشفت العديد من التفاصيل الجديدة حول الهاتف، بما في ذلك سعة البطارية وسرعة الشحن وخيارات التخزين. كما أكدت الإعلانات التشويقية عناصر التصميم وخيارات الألوان.

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر ويشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

الشاب الضحية بالغربية

ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية

هنا الزاهد

ظهور نادر لـ هنا الزاهد برفقة شقيقتها فرح من الطفولة

بوستر مسلسل على قد الحب

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. تصاعد الأحداث بعد هروب ابنة نيللي كريم

مسلسل عرض وطلب

مواعيد عرض مسلسل عرض وطلب لسلمى أبو ضيف

أكلات زمان التي اختفت من سفرة رمضان.. أطباق كانت نجمة الإفطار وأصبحت ذكرى

سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة
الأشموني يستقبل ويٌكرم حفظة القرآن أبناء الشرقية المشاركين في دولة التلاوة

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العمر لا يقاس بالزمن

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: عين سحرية

